  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  • 6 ное 2025 | 16:37
  • 250
  • 1
Ерик Гарсия с фрактура на носа, ще носи маска

Централният бранител на Барселона Ерик Гарсия има фрактура на носа, след като Вермант неволно го удари с глава по време на вчерашния двубой между Брюж и каталунците. Впоследствие бившият играч на Манчестър Сити бе заменен от Пау Кубарси.

От Барселона съобщиха, че Гарсия ще носи защитна маска, но хипотетично е възможно да играе още през уикенда в гостуването на Селта, като това ще зависи от възстановяването му в следващите дни. По-вероятно е обаче Ханзи Флик да не предприема излишни рискове, въпреки че Гарсия е най-използваният футболист от германеца от началото на сезона. Бранителят досега записа 1121 минути във всички турнири.

Още след мача с Брюж самият Гарсия заяви, че смята, че е счупил носа си, което се потвърдило днес.

Снимки: Imago

