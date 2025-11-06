Ерик Гарсия с фрактура на носа, ще носи маска

Централният бранител на Барселона Ерик Гарсия има фрактура на носа, след като Вермант неволно го удари с глава по време на вчерашния двубой между Брюж и каталунците. Впоследствие бившият играч на Манчестър Сити бе заменен от Пау Кубарси.

От Барселона съобщиха, че Гарсия ще носи защитна маска, но хипотетично е възможно да играе още през уикенда в гостуването на Селта, като това ще зависи от възстановяването му в следващите дни. По-вероятно е обаче Ханзи Флик да не предприема излишни рискове, въпреки че Гарсия е най-използваният футболист от германеца от началото на сезона. Бранителят досега записа 1121 минути във всички турнири.

Още след мача с Брюж самият Гарсия заяви, че смята, че е счупил носа си, което се потвърдило днес.

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦

First-team player Eric Garcia has suffered a nasal fracture.

He will be fitted with a protective mask and his recovery will determine his availability for the upcoming match against Celta. pic.twitter.com/BwJlLDJSzW — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago