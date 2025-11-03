Популярни
  Феновете изкупиха половината от билетите за завръщането на Барселона на "Камп Ноу"

Феновете изкупиха половината от билетите за завръщането на Барселона на "Камп Ноу"

  • 3 ное 2025 | 16:35
От Барселона вече са продали почти 12 хиляди билета за откритата тренировка на “Спотифай Камп Ноу” на тима в петък, съобщава местното издание “Спорт”. Именно тя ще трябва да се превърне в символно завръщане на тима на клубното съоръжение след повече от две години отсъствие. Заниманието е насрочено за петък, 7 ноември от 11 часа местно време и ще се проведе пред ограничен капацитет от 23 хиляди фена, а от ръководството на отбора очакват всички билети да бъдат разпродадени в следващите дни. Все още не е оповестена дата за първия мач, който ще се изиграе на стадиона, след като на няколко пъти завръщането бе отлагано.

Билетите бяха пуснати в петък, 31 октомври, но в първите няколко дни възможност да ги закупят имаха единствено членовете на клуба срещу 5 евро, а едва днес те вече са в свободна продажба срещу удвояване на цената от 10 евро. Футболистите на Ханзи Флик ще тренират пред феновете си преди гостуването на Селта от 12-ия кръг в Ла Лига, което ще се изиграе в неделя вечер от 22:00 българско време.

