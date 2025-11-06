Популярни
  3. Ямал отрече да има здравословни проблеми

Ямал отрече да има здравословни проблеми

  • 6 ное 2025 | 05:57
Ямал отрече да има здравословни проблеми

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал говори за здравословното си състояние след равенството 3:3 на неговия отбор в гостуването на Брюж от 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига.

“Много се говореше за контузията ми в слабините и колко съм тъжен. Всичко беше лъжа. Просто се опитвах да се върна към тренировките и да играя на моето ниво – така се чувствам най-добре и се наслаждавам”, коментира Ямал.

Според спекулациите в медиите Ямал се твърдеше, че играчът на каталунците е страдал от травма в областта на Слабините.

Играчът обаче показа особена функционалност при визитата на Брюж и бе замесен в две от трите попадения на “блаугранас”.

Така той вече има на сметката си участия в 10 мача на тима си този сезон, в които отбеляза 5 гола и направи 5 асистенции.

