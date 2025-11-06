Барселона ще купи Рашфорд, но въпреки това бъдещето му на “Камп Ноу” не е сигурно

Маркъс Рашфорд продължава да се представя добре с екипа на Барселона. Три месеца след като бе привлечен под наем от Манчестър Юнайтед, английският национал се превърна в един от най-продуктивните офанзивни играчи на Ханзи Флик, като в 15 мача за “блаугранас” има шест гола и седем асистенции. Това означава, че Рашфорд има голов принос на всеки 81 минута.

Вече изглежда сигурно, че след това представяне Барселона ще активира клаузата за откупуване на нападателя на “червените дяволи”, която възлиза на 30 милиона евро. Според “Радио Каталуня” това обаче не означава непременно, че Рашфорд ще бъде съществена част от плановете за бъдещето на Флик. Източникът твърди, че на “Камп Ноу” считат тези 30 милиона за Рашфорд като добра инвестиция, която може да позволи още през същото лято каталунците да продадат англичанина на друг клуб срещу по-висока сума.

За да проработи този план, трябва да бъдат изпълнени две условия. Първо, Барселона трябва да може да регистрира Рашфорд веднага след като закупи правата му. През миналото лято каталунците имаха много голям проблем да направят това. Второто условие е самият Рашфорд да съгласи, защото вече имаше не един и два казуса с играчи, които Барселона иска да продаде, но те отказват да напуснат клуба.

🚨 Many Barça fans are criticising Marcus Rashford on social media for not pressing or being intense in defence. pic.twitter.com/TweYZ3llpI — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 5, 2025