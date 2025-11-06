Популярни
Флик: Не е нужно да променяме стила си на игра - ние сме Барселона

  • 6 ное 2025 | 04:32
Флик: Не е нужно да променяме стила си на игра - ние сме Барселона

Ханзи Флик говори след драматичното равенство 3:3 на водения от него отбор на Барселона срещу тима на Брюж в срещата от 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига.

“Мачът не беше лесен. Създадохме положения, но противникът ни се защитаваше добре и беше агресивен. Не натискахме и загубихме много двубои, особено в халфовата линия.

Не е лесно за защитната линия да се защитава по този начин. Трябва да работим върху това и да анализираме всичко. Трябва да играем по-интензивно, когато нямаме топката, и да сме нащрек, когато противникът създава възможности с едно или две докосвания. Трябва да се защитаваме не само със защитната линия, но и с полузащитниците. Трябва да се подобрим в тази област.

Можем да променим някои неща, но също така трябва да се придържаме към нашата философия. Не е нужно да променяме стила си на игра - ние сме Барселона. Не става въпрос за философия, можем да се справим по-добре. Когато липсва интензивност, няма шанс. Отборите от Шампионската лига бързо предприемат контраатаки, а Брюж бяха много добри в това - ние уважаваме това. Равенство 3:3 не е добър резултат, но успяхме да се върнем”, коментира Флик след края на двубоя.

