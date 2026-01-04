Ивайло Петков: Търсим нападател

Спортният директор на Арда (Кърджали) Ивайло Петков коментира предстоящата зимна селекция на отбора. Той призна, че за "небесносините" приоритет е привличането на нападател, тъй като в момента разполагат със само един такъв.

"Единствено към този момент търсим нападател, тъй като имаме само един такъв в лицето на Патрик Луан. Както знаете Георги Николов получи тежка контузия и ще отсъства до лятото.



Разделихме се с Иван Тилев още преди Нова година, а в момента водим преговори за прекратяване на договора на още един играч, но когато има яснота ще бъдете уведомени. Имаме сериозни разговори за привличането на нападател, но все още нямаме положителен отговор от него", каза Ивайло Петков преди първата тренировка на Арда за годината.