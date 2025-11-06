Феновете на ЦСКА с шествие преди дербито с Левски

Слушай на живо: Левски - ЦСКА
Феновете на ЦСКА организират шествие преди съботното дерби с Левски от 15-ия кръг на efbet Лига. "Червените" запалянковци се събират на ул. "Цар Иван Асен" в 12:30 ч., а час по-късно тръгват към Националния стадион, където в 15:00 ч. Радослав Гидженов ще даде старт на сблъсъка.
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?
"Армейци,
В събота от 12:30 ч. започваме да се събираме на едно добре познато място, а точно час по-късно ще потеглим към Националния стадион. Не закъснявайте!
Кой ще спечели "Вечното дерби"?
Припомняме, че утре в 15:00 ч. ви очакваме пред базата в Панчарево, за да вдъхнем допълнителна сила и кураж на Ицо и футболистите. Ще се видим там!
До последен дъх и с цялото сърце!", написаха от "Трибуна Сектор Г".