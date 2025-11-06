Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Феновете на ЦСКА с шествие преди дербито с Левски

Феновете на ЦСКА с шествие преди дербито с Левски

  • 6 ное 2025 | 17:23
  • 3025
  • 4
Феновете на ЦСКА с шествие преди дербито с Левски
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Феновете на ЦСКА организират шествие преди съботното дерби с Левски от 15-ия кръг на efbet Лига. "Червените" запалянковци се събират на ул. "Цар Иван Асен" в 12:30 ч., а час по-късно тръгват към Националния стадион, където в 15:00 ч. Радослав Гидженов ще даде старт на сблъсъка.

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

"Армейци,

В събота от 12:30 ч. започваме да се събираме на едно добре познато място, а точно час по-късно ще потеглим към Националния стадион. Не закъснявайте!

Кой ще спечели "Вечното дерби"?
Кой ще спечели "Вечното дерби"?

Припомняме, че утре в 15:00 ч. ви очакваме пред базата в Панчарево, за да вдъхнем допълнителна сила и кураж на Ицо и футболистите. Ще се видим там!

До последен дъх и с цялото сърце!", написаха от "Трибуна Сектор Г".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Задържаха фена, ударил Наумов с бутилка

Задържаха фена, ударил Наумов с бутилка

  • 6 ное 2025 | 15:08
  • 7692
  • 16
Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

  • 6 ное 2025 | 15:00
  • 363
  • 0
Владо Манчев призова за търпение към Миньор и заяви: Перник ще се гордее с отбора

Владо Манчев призова за търпение към Миньор и заяви: Перник ще се гордее с отбора

  • 6 ное 2025 | 14:51
  • 809
  • 2
Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор

Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор

  • 6 ное 2025 | 14:00
  • 8523
  • 11
Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

  • 6 ное 2025 | 14:00
  • 318
  • 0
Тодор Янчев обяви състава на България (U21) за битката с Шотландия

Тодор Янчев обяви състава на България (U21) за битката с Шотландия

  • 6 ное 2025 | 13:50
  • 2973
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 19437
  • 10
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 18072
  • 103
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 3521
  • 2
Очаквайте на живо: Пет супермача от Евролигата тази вечер

Очаквайте на живо: Пет супермача от Евролигата тази вечер

  • 6 ное 2025 | 18:57
  • 502
  • 0
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 14714
  • 17
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 13509
  • 0