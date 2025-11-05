Популярни
Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 5234
  • 9

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите след жребия за Sesame Купа на България, който изпрати “сините” срещу Витоша (Бистрица). Босът на тима от Герена коментира и предстоящото дерби с ЦСКА в събота.

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Ще подходим максимално сериозно срещу отбора на Витоша (Бистрица). Не вярвам под ръководството на Хулио Веласкес да излязат в мач без да се раздадат. Оптимистично е настроението преди събота. Готвим се за предстоящото дерби срещу ЦСКА. Желанието ни е да зарадваме нашите фенове и да вземем победа. Няма значение моментното класиране. Този мач е с голям заряд и който е по-мотивиран, той обикновено побеждава. Който направи по-малко грешки, той ще спечели”, каза Боримиров.

Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата
Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

“Надявам се двата клуба да дадем пример на останалите. В последните няколко мача нямаше никакви ексцесии и дано сме оставили това в миналото. Нека хората да идват със семействата си на стадионите, а не да има глупостите, които сме гледали минали години. Имаше среща между двата клуба и полицията. Фактът, че полицията намалява буферните зони, значи може да се има доверие и вървим по правилния път да изградим един еталон”, каза още Боримиров.

