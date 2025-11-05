Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите след жребия за Sesame Купа на България, който изпрати “сините” срещу Витоша (Бистрица). Босът на тима от Герена коментира и предстоящото дерби с ЦСКА в събота.

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Ще подходим максимално сериозно срещу отбора на Витоша (Бистрица). Не вярвам под ръководството на Хулио Веласкес да излязат в мач без да се раздадат. Оптимистично е настроението преди събота. Готвим се за предстоящото дерби срещу ЦСКА. Желанието ни е да зарадваме нашите фенове и да вземем победа. Няма значение моментното класиране. Този мач е с голям заряд и който е по-мотивиран, той обикновено побеждава. Който направи по-малко грешки, той ще спечели”, каза Боримиров.

Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

“Надявам се двата клуба да дадем пример на останалите. В последните няколко мача нямаше никакви ексцесии и дано сме оставили това в миналото. Нека хората да идват със семействата си на стадионите, а не да има глупостите, които сме гледали минали години. Имаше среща между двата клуба и полицията. Фактът, че полицията намалява буферните зони, значи може да се има доверие и вървим по правилния път да изградим един еталон”, каза още Боримиров.