Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Кой ще спечели "Вечното дерби"?

Кой ще спечели "Вечното дерби"?

  • 6 ное 2025 | 11:00
  • 336
  • 0
Кой ще спечели "Вечното дерби"?
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Предстои "Вечно дерби", съответно и вечен спор между Футболинките Деси и Анжи.

@sportal.bg Кой ще спечели "Вечното дерби"? @LiveScore #левски #цска #дерби ♬ original sound - Спортал

Ще затвърди ли първата си позиция Левски или възроденият ЦСКА на Янев ще спечели трите точки? Вижте само в социалните мрежи на Sportal.bg!

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА
Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА
Следвай ни:

Още от Булевард

Ламин Ямал ще има 23-годишна мащеха

Ламин Ямал ще има 23-годишна мащеха

  • 5 ное 2025 | 18:24
  • 5019
  • 13
Слуховете се потвърдиха: Никола Цолов и Крисия са гаджета

Слуховете се потвърдиха: Никола Цолов и Крисия са гаджета

  • 5 ное 2025 | 12:47
  • 15139
  • 16
Глобиха Чарлз Оукли с над половин милион долара

Глобиха Чарлз Оукли с над половин милион долара

  • 4 ное 2025 | 15:44
  • 1453
  • 0
За ужас на милиони жени, Шарл Леклер се сгоди за инфлуенсърка

За ужас на милиони жени, Шарл Леклер се сгоди за инфлуенсърка

  • 2 ное 2025 | 20:37
  • 15807
  • 5
Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

  • 2 ное 2025 | 19:09
  • 3843
  • 0
Гери-Никол имитира Бионсе в нова фотосесия

Гери-Никол имитира Бионсе в нова фотосесия

  • 2 ное 2025 | 17:16
  • 4749
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 7195
  • 45
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 3208
  • 4
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 7493
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 6148
  • 0
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

  • 6 ное 2025 | 10:36
  • 1398
  • 0
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 991
  • 0