Кой ще спечели "Вечното дерби"?

Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Предстои "Вечно дерби", съответно и вечен спор между Футболинките Деси и Анжи.

Ще затвърди ли първата си позиция Левски или възроденият ЦСКА на Янев ще спечели трите точки? Вижте само в социалните мрежи на Sportal.bg!

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА