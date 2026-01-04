Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 6285
  • 12

ЦСКА е бил много близо до подпис с чилийския национал Клементе Монтес, но сделката е пропаднала в последния момент. Това твърди аржентинският журналист Сезар Мерло. В неговата информация се казва, че “червените” са искали да парафират с крилото като свободен агент, предлагайки му милиони, но футболистът е предпочел да парафира нов едногодишен контракт с Универсидад Католика.

“Клементе Монтес отхвърли оферта за милиони долари от ЦСКА София да подпише като свободен агент и ще поднови контракта си с Универсидад Католика. Договорът му приключи в края на годината, но футболистът реши да го удължи до декември 2027 година”, се казва в новината.

