Хулио Веласкес умува за Куршума

Треньорът на Левски Хулио Веласкес стриктно е подготвил програмата и тактиката на тима преди дербито с ЦСКА. 44-годишният испански специалист обаче все още има няколко въпросителни около титулярния си състав и изпълнителните, на които да заложи.

Една от тях е за ролята на Евертон Бала. Бразилецът е сред основните играчи на наставника от началото на сезона. 26-годишният южноамериканец се появи от пейката при победата с 3:0 на Арда, след като преди двубоя имаше проблем с контузия. Атакуващият футболист вече е напълно възстановен и ще бъде на разположение на Веласкес за сблъсъка с "червените".

Треньорът обмисля да го постави в ролята на плеймейкър срещу ЦСКА, тъй като Мазир Сула, който бе нагърбен с тази задача е контузен и ще пропусне дербито. Другата опция пред Евертон е да бъде позициониран на крилото, но по всичко изглежда, че на двата фланга ще атакуват националите Радослав Кирилов и Марин Петков.

Веласкес пак няма да може да разчита на Карл Фабиен и българите изглеждат единствените опции. В началото на сезона Бала действа и като фалшива деветка, но за момента изглежда, че ще бъде ползван срещу ЦСКА в ролята на плеймейкър.