„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

Тази събота ще бъде по-специална за феновете на българския футбол. Точно в 15:00 на националния стадион ще започне дербито между Левски и ЦСКА. Без значение на кой отбор си фен, този мач няма как да не те накара да си пуснеш телевизора.

„Сините“, водени от Хулио Веласкес, влизат като фаворит в мача. Те са стъпили здраво на върха, а преднината им пред шампиона Лудогорец продължава да расте. Левски е в серия от пет поредни победи в първенството и със сигурност всички в отбора искат тя да продължи.

ЦСКА изглежда прероден под ръководството на Христо Янев. Отборът също започна да си печели мачовете и да трупа точки. Нещо, което липсваше при предишния наставник. Някой веднага може да каже, че победите са дошли срещу по-скромни съперници, но преди време „червените“ имаха проблеми да печелят дори такива мачове.

Добрата форма на Левски кара голяма част от „сините“ фенове да вярват, че могат да спечелят дербито с по-изразителен резултат, но дали това наистина ще се случи. Чуйте мнението и анализите на футболните специалисти Мартин Томанов и Милен Пейчев, а в коментарите може да споделите и вашите прогнози за дербито.