Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. „Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 322
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Тази събота ще бъде по-специална за феновете на българския футбол. Точно в 15:00 на националния стадион ще започне дербито между Левски и ЦСКА. Без значение на кой отбор си фен, този мач няма как да не те накара да си пуснеш телевизора.

Левски продаде почти всички билети за дербито с ЦСКА
Левски продаде почти всички билети за дербито с ЦСКА
ЦСКА излиза без проблеми срещу Левски
ЦСКА излиза без проблеми срещу Левски

„Сините“, водени от Хулио Веласкес, влизат като фаворит в мача. Те са стъпили здраво на върха, а преднината им пред шампиона Лудогорец продължава да расте. Левски е в серия от пет поредни победи в първенството и със сигурност всички в отбора искат тя да продължи.

Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА
Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА

ЦСКА изглежда прероден под ръководството на Христо Янев. Отборът също започна да си печели мачовете и да трупа точки. Нещо, което липсваше при предишния наставник. Някой веднага може да каже, че победите са дошли срещу по-скромни съперници, но преди време „червените“ имаха проблеми да печелят дори такива мачове.

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Добрата форма на Левски кара голяма част от „сините“ фенове да вярват, че могат да спечелят дербито с по-изразителен резултат, но дали това наистина ще се случи. Чуйте мнението и анализите на футболните специалисти Мартин Томанов и Милен Пейчев, а в коментарите може да споделите и вашите прогнози за дербито.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виза бави Славко Матич за Септември

Виза бави Славко Матич за Септември

  • 4 ное 2025 | 09:25
  • 152
  • 0
Найденов изригна срещу двама съдии: Манипулират резултати от мачове

Найденов изригна срещу двама съдии: Манипулират резултати от мачове

  • 4 ное 2025 | 09:09
  • 848
  • 3
14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

  • 4 ное 2025 | 05:14
  • 16728
  • 8
Апоел (БШ) се върна на върха в Израел

Апоел (БШ) се върна на върха в Израел

  • 4 ное 2025 | 03:33
  • 1723
  • 0
Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

  • 4 ное 2025 | 03:00
  • 974
  • 0
Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

  • 4 ное 2025 | 00:59
  • 13938
  • 51
Виж всички

Водещи Новини

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 3516
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 493966
  • 26
Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

  • 4 ное 2025 | 00:59
  • 13938
  • 51
14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

  • 4 ное 2025 | 05:14
  • 16728
  • 8
Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

  • 3 ное 2025 | 23:10
  • 17255
  • 2