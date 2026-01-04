Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков бе гост в предаването "На фокус". Той говори по всички най-интересни теми около клуба.

"Левски е моята любов. Знаех какво ме очакваше, когато застанах начело на клуба. Футбол не се прави чак толкова трудно. Цялата 2025 година бе под знака на еуфорията. Най-нормално е да има еуфория у феновете. Всички работим тя да продължи и през тази пролет. Левски ще се развива и ще бъде по-добър през пролетта. Господ ще покаже какво ни се полага.



За Шолак още през 2023 година имаше интерес. Тогава предложих веднага да прехвърля акциите. По една или друга причина групата на Шолак се отказа. Сега се появиха през лятото. Левски сега е в съвсем различна ситуация. Не се е стигало до финансови разговори. Поставихме няколко въпроса. Мен ме вълнува бъдещето на Левски. Ние нямаме нужда от инвеститор, който да върши работата, която вършим и ние. Ние търсим инвеститор, който да поеме ангажименти за развитието на клуба, за построяването на стадион, за изграждане на игрища за школата", започна той.

"От една година водим конструктивни разговори с Общината, но малко бавно се случват нещата. Няма как да се намери инвеститор, който да дойде и да го построи стадион, ако няма сигурност, че няма да има спънки в държавните институции. Имаме нужда от повече бързина в действията. Надявам се през новата година да се случат нещата.



Аз смятам, че вдигането на плакати и скандиранията са изразяване на позиция. Аз обаче се стремя това да генерира в мен енергия, за да дам още по-добри неща за клуба. Аз смятам, че когато имаме проблеми между нас, тогава печелят нашите противници. Много по-силни сме, когато сме обединени", добави още силният човек в Левски.

"Хулио е човек, който 24/7 е отдаден на футбола. Ние случихме с него. Аз съм изключително щастлив от работата на целия екип. Лека ми е комуникацията с него. Феновете го харесват изключително много. Това е на база на резултатите. Няма как да не го харесваш.



През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона евро, а сега е около 35 милиона евро. Това е капитал на клуба. Гордея се с моите футболисти. Сега за Левски е по-лесно", завърши Сираков.