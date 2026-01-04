Кириякос Георгиу е новият треньор на Локомотив (Горна Оряховица)

Кириякос Георгиу е новият старши треньор на Локомотив (Горна Оряховица), съобщиха от клуба. Роденият в Гърция 38-годишен специалист притежава лиценз УЕФА "А" и започва пътя си в българския футбол като треньор едва на 21 години.



В различни периоди е работил като старши и помощник-треньор в отборите на Несебър, Своге, Витоша (Долна Диканя) и Локомотив (София). От 2016 година води елитните юношески формации на Локомотив (Пловдив) U19, U17, а две години по-късно е забелязан от Бруно Акрапович, който го кани в своя щаб. Заедно печелят две Купи на България и една Суперкупа – постижения, които оставят трайна следа в историята на клуба.

През 2020 година Георгиу поема Спартак (Варна) като старши треньор, а година по-късно застава начело на Оборище (Панагюрище), с който е спечелил промоция във Втора лига. Преди да пристигне в Горна Оряховица, той работи в Академик (Свищов), където оставя "студентите" като лидери в класирането на Северозападната Трета лига след есенния полусезон.