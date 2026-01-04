Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Горна Оряховица)
  3. Кириякос Георгиу е новият треньор на Локомотив (Горна Оряховица)

Кириякос Георгиу е новият треньор на Локомотив (Горна Оряховица)

  • 4 яну 2026 | 17:44
  • 818
  • 5
Кириякос Георгиу е новият треньор на Локомотив (Горна Оряховица)

Кириякос Георгиу е новият старши треньор на Локомотив (Горна Оряховица), съобщиха от клуба. Роденият в Гърция 38-годишен специалист притежава лиценз УЕФА "А" и започва пътя си в българския футбол като треньор едва на 21 години.

В различни периоди е работил като старши и помощник-треньор в отборите на Несебър, Своге, Витоша (Долна Диканя) и Локомотив (София). От 2016 година води елитните юношески формации на Локомотив (Пловдив) U19, U17, а две години по-късно е забелязан от Бруно Акрапович, който го кани в своя щаб. Заедно печелят две Купи на България и една Суперкупа – постижения, които оставят трайна следа в историята на клуба.

През 2020 година Георгиу поема Спартак (Варна) като старши треньор, а година по-късно застава начело на Оборище (Панагюрище), с който е спечелил промоция във Втора лига. Преди да пристигне в Горна Оряховица, той работи в Академик (Свищов), където оставя "студентите" като лидери в класирането на Северозападната Трета лига след есенния полусезон.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ясен Петров се завърна в българския футбол

Ясен Петров се завърна в българския футбол

  • 4 яну 2026 | 13:22
  • 19003
  • 21
Севлиево се подсили с юноша на Левски

Севлиево се подсили с юноша на Левски

  • 4 яну 2026 | 12:37
  • 3839
  • 7
Вальо Михов за Пенев: Голям човек! Много мръсотии му направиха, а той сътвори чудо

Вальо Михов за Пенев: Голям човек! Много мръсотии му направиха, а той сътвори чудо

  • 4 яну 2026 | 12:25
  • 13454
  • 12
ЦСКА промени програмата заради кончината на Димитър Пенев

ЦСКА промени програмата заради кончината на Димитър Пенев

  • 4 яну 2026 | 12:09
  • 6885
  • 2
Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

  • 4 яну 2026 | 11:53
  • 25057
  • 28
Гицов стана треньор в елита на Турция

Гицов стана треньор в елита на Турция

  • 4 яну 2026 | 11:21
  • 8115
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 15481
  • 20
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

  • 4 яну 2026 | 19:08
  • 986
  • 0
ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 14:12
  • 31438
  • 58
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 17:15
  • 10417
  • 16
Реал Мадрид 5:1 Бетис, гол с пета и хеттрик на Гарсия

Реал Мадрид 5:1 Бетис, гол с пета и хеттрик на Гарсия

  • 4 яну 2026 | 17:15
  • 7153
  • 61
Съставите на Манчестър Сити и Челси, Родри започва от първата минута, много промени за лондончани

Съставите на Манчестър Сити и Челси, Родри започва от първата минута, много промени за лондончани

  • 4 яну 2026 | 18:39
  • 1419
  • 0