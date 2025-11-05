Популярни
Очаквайте от 19:30: Живондов и Недялков с прогнози за гостуването на Ференцварош в Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 9630
  • 26

Феновете на Левски изкупиха всички билети в предназначените за тях сектори "А" и "Б" за дербито срещу ЦСКА. Местата за "сините" запалянковци бяха 17 638 и три дни преди сблъсъка всичките са разпродадени.

Продажбата на билети за секторите "В" и "Г", където ще бъдат настанени привържениците на ЦСКА, върви по-бавно, но вчера и днес има активизация и на "червените" фенове. До този момент те са купили малко над 6000 пропуска.

Очакванията са, че до началото на мача и те ще напълнят до краен предел секторите си.

Срещата между Левски и ЦСКА ще се играе на 8 ноември (събота) от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски".

