Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левскарите също организират шествие преди Вечното дерби

Левскарите също организират шествие преди Вечното дерби

  • 7 ное 2025 | 09:19
  • 956
  • 2
Левскарите също организират шествие преди Вечното дерби

Феновете на Левски, подобно на тези на ЦСКА, организират шествие преди съботното дерби от 15-ия кръг на efbet Лига. Националният клуб на привържениците на "сините" обяви, че сборният пункт е магазинът на бул. "Тодор Александров" 23.

Запалянковците се събират в 12:30 ч., след което тръгват към Националния стадион, където два часа и половина по-късно започва сблъсъкът между отборите на Хулио Веласкес и Христо Янев.

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА
Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

"Левскари,

Остана съвсем малко до двубоя ни срещу ловешката измама! Очакваме всички в деня на мача на обичайното място, в 12:30ч., за да залеем улиците на нашия град така, както само ние можем!

Ад да настане, глас да не остане!", написаха от НКП на Левски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бойко Борисов заби седем гола при разгромен успех на ветераните на Витоша (Бистрица)

Бойко Борисов заби седем гола при разгромен успех на ветераните на Витоша (Бистрица)

  • 7 ное 2025 | 09:27
  • 1882
  • 3
Добромир Дафинов: Да вземем максимума

Добромир Дафинов: Да вземем максимума

  • 7 ное 2025 | 08:36
  • 370
  • 0
Валентин Пейчев: Играем добре, но не вкарваме

Валентин Пейчев: Играем добре, но не вкарваме

  • 7 ное 2025 | 08:33
  • 305
  • 1
Живко Бояджиев: Полезно е да се надиграваме с опитните

Живко Бояджиев: Полезно е да се надиграваме с опитните

  • 7 ное 2025 | 08:30
  • 303
  • 0
Йордан Миленов: Добри са, но ще воюваме за точките

Йордан Миленов: Добри са, но ще воюваме за точките

  • 7 ное 2025 | 08:25
  • 280
  • 0
Емил Янчев: Колкото можем

Емил Янчев: Колкото можем

  • 7 ное 2025 | 08:22
  • 316
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 7 ное 2025 | 10:25
  • 87
  • 0
Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 55468
  • 265
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 4305
  • 2
Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

  • 7 ное 2025 | 07:45
  • 1593
  • 1
Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

  • 7 ное 2025 | 07:59
  • 3320
  • 7
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 30879
  • 2