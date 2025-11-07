Левскарите също организират шествие преди Вечното дерби

Феновете на Левски, подобно на тези на ЦСКА, организират шествие преди съботното дерби от 15-ия кръг на efbet Лига. Националният клуб на привържениците на "сините" обяви, че сборният пункт е магазинът на бул. "Тодор Александров" 23.

Запалянковците се събират в 12:30 ч., след което тръгват към Националния стадион, където два часа и половина по-късно започва сблъсъкът между отборите на Хулио Веласкес и Христо Янев.

"Левскари,

Остана съвсем малко до двубоя ни срещу ловешката измама! Очакваме всички в деня на мача на обичайното място, в 12:30ч., за да залеем улиците на нашия град така, както само ние можем!

Ад да настане, глас да не остане!", написаха от НКП на Левски.