Интер 0:0 Болона, първи жълт картон в мача

Интер и Болоня играят при 0:0 през първото полувреме на последния мач от 18-ия кръг на италианската Серия А.

Крайният изход от срещата е важна, както в битката за "Скудетото", така и в тази за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Интер е длъжен да спечели, за да се върне на върха, където започна 2026 г.

Преките конкуренти Милан и Наполи обаче взеха своите мачове и "нерадзурите" временно се смъкнаха до третото място.

При успех днес Болоня ще запази шансовете си да се закачи в битката за топ 4 след грешките на Рома и Ювентус през уикенда.

Освен това момчетата на Винченцо Италиано имат два мача по-малко от "бианконерите" и "джалоросите", което ги поставя в много удобна ситуация.

За Интер пък мачът е от особено голямо значение и от психологически гледна точка. Болоня е един от най-големите дразнители на миланския гранд през последните години, а само преди броени седмици възпитаниците на Кристиан Киву изпитаха ново разочарование срещу този съперник. Тогава след драма с дузпи "нерадзурите" отпаднаха от турнира за Суперкупата на Италия.

Кристиан Киву взе интересното решение да стартира с абсолютно същите футболисти, които започнаха и преди седмица в гостуването на Аталанта, когато Интер се наложи с минималното 1:0 последния си мач за 2025 г.

Болоня също игра точно преди седмица, като направи равенство 1:1 срещу Сасуоло. Винченцо Италиано обаче реши да направи цели шест промени, като днес стартираха Емил Холм, Торбьорн Хегем, Хараламбос Ликоянис, Люис Фъргюсън, Йенс Одгор, Сантиаго Кастро вместо Надир Зортеа, Мартин Витек, Хуан Миранда, Томазо Побега, Рикардо Орсолини, Тайс Далинга

Гостите стартираха агресивно и опитваха да влизат здраво в битката за първа топка, което в откриващите 180 секунди им донесе повече главоболия, отколкото позитиви. Първо, Торбьорн Хегем извърши нарушение, а след това Лаутаро Мартинес бе повален и изпита известни затруднения да се изправи. Аржентинецът обаче се отърси и спести ранен картон за съперника, който можеше да нанесе сериозен психологически удар върху болонците.

БОЛОНЯ 0:0 ИНТЕР



СЕРИЯ А, XVIII КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Интер: 1. Ян Зомер, 31. Ян Бисек, 25. Мануел Аканжи, 95. Алесандро Бастони, 11. Луиш Енрике, 23. Николо Барела, 20. Хакан Чалханоолу, 7. Пьотър Жиелински, 32. Федерико Димарко, 10. Лаутаро Мартинес, 9. Маркюс Тюрам

Старши треньор: Кристиан Киву



Болоня: 13. Федерико Равалия, 2. Емил Холм, 14. Торбьорн Хегем, 26. Йон Лукуми, 22. Хараламбос Ликоянис, 6. Николо Моро, 19. Люис Фъргюсън, 11. Джонатан Роу, 21. Йенс Одгор, 28. Николо Камбиаги, 9. Сантиаго КастроСтарши треньор: Винченцо Италиано



НАЧАЛО: 4 ануари 2026 г. (неделя) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Джузепе Меаца", Милано

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Марко Гуида