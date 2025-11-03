Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА излиза без проблеми срещу Левски

ЦСКА излиза без проблеми срещу Левски

  • 3 ное 2025 | 09:26
  • 708
  • 0

ЦСКА посреща в отлична спортна форма седмицата преди дербито с Левски. Мачът ще се играе на 8 ноември (събота) от 15:00 часа, а добрата новина за "червените" е, че нямат нито контузени, нито наказани футболисти след победата над Монтана с 3:1. Ако по време на тренировките не възникнат нови проблеми, Христо Янев ще може да разчита на всички свои основни играчи.

Капитанът Иван Турицов вече тренира на пълни обороти и се очаква да бъде в групата за дербито. Той поднови занимания още преди срещата с Монтана, но щабът реши да не рискува с прибързано включване. Добри новини идват и от Скаршем, който се завърна в игра след месец и половина извън терена, както и от Иван Тасев, който вече е възстановен и ще натрупа игрова практика в мача на дубъла срещу Янтра.

Христо Янев може да заложи на същия стартов състав за трети пореден път, което би донесло стабилност и увереност преди сблъсъка със сините. ЦСКА влиза в дербито без кадрови притеснения и с възможност да излезе в пълен състав за едно от най-очакваните дербита на сезона.

