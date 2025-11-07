Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели очакванията си за утрешното дерби с ЦСКА. Сблъсъкът от 15-ия кръг на efbet Лига е от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски" и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. Разликата между двата отбора е 17 точки - "сините" се намират на върха в класирането, докато тимът на Христо Янев заема шестата позиция.

Испанският специалист е на мнение, че моментната форма винаги има значение и обърна специално внимание на двама футболисти на "армейците" - Леандро Годой и Йоанис Питас.

"Смятам, че моментната форма на отборите винаги има значение. Оттук нататък е ясно какъв емоционален заряд носят такъв тип мачове като утрешния. Както във всички мачове досега, и в този влизаме с отговорност и отдаденост. Работим по същия начин, както за всеки друг мач. Ще вземем под внимание кои са слабите и силните страни на противника. Със сигурност ще искаме да проведем мача по начин, по който ни устройва. Опитвайки се на терена да изпъкнат нашите силни страни и слабите на противника.

Фокусът е върху това как изглежда като цяло отборът на ЦСКА. Винаги се обръща внимание и на някои детайли от индивидуалното представяне на футболистите. Говорим за отбор, който има сериозен потенциал. Да вземем под внимание бюджета, с който стартираха този сезон, което им позволява да имат качество в състава. Напълно наясно сме, че в последната част на терена разполагат със силни футболисти. Показаха добри игри в последните мачове. Изглеждат по-убедително. Имат футболисти като Годой и Питас, на които ако им оставиш пространство, ще имаш проблем. Изключително голямо значение ще отдадем на това как ние ще изглеждаме. Абсолютно доверие имам на всички играчи. Ще се опитаме да изглеждаме по начин, по който да покажем нашите силни страни. Наясно съм с тези, които утре ще започнат мача.

Не трябва да забравяме, че в даден мач винаги има значение профилът на играчите и как те си взаимодействат. Искам положителен резултат в наша полза. Моят фокус е изцяло върху срещата утре. Надявам се да има интерес към наши футболисти. Това означава, че се представят добре на терена.

Тренираме по същия начин. Трябва да сме осъзнати и да знаем какво правим отвъд огъня в очите. Да бъдем достатъчно свежи, за да изпълним нещата по най-добрия начин.

По един и същи начин гледам и на младите, и на опитните футболисти. Не обръщам внимание на възрастта, търся баланс в състава. Интересува ме да играят тези, които ще се представят по най-добрия начин.

Фокусирам се върху моя отбор. Представяме изключително голям клуб, с голяма история. Наше задължение и отговорност е да сме така всеки ден и да се представяме на нивото, което изисква от нас емблемата на клуба. Не само в мача срещу ЦСКА, а във всички мачове е така. Изключително много уважавам противника и фокусът е върху моя отбор.

Имам изключително голямо доверие в абсолютно всички футболисти. Това го показваме на терена. Всички са на разположение и кондиционно, и емоционално. Има ситуации, в които не е така. Не само в Левски, а и във всеки друг клуб по света. Доброто състояние ни дава широчина и повече избор.

Благодаря на феновете от цялото ми сърце! За мен това, което е важно, са усилията им, когато гостуваме в някой град. В мачове, в които времето не е било подходящо, наистина подкрепата им винаги е била невероятна. Трябва да бъдем благодарни за подкрепата на публиката досега. Това изисква от нас да бъдем още по-отговорни. До последната капчица пот, която може да изцедим не само утре, а и във всеки мач", сподели Веласкес.