Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

ЦСКА ще започне с един и същи титулярен състав в трети пореден мач в първенството. В предстоящото дерби с Левски Христо Янев няма да прави промени спрямо 11-те, които стартираха при домакинските победи над Берое (5:1) и Монтана (3:1), съобщава "Тема Спорт".

Любопитно е, че и трите срещи са на един и същи стадион – "Васил Левски". За разлика от предишните два двубоя обаче този път треньорът на "армейците" ще заложи на доста по-дисциплиниран и дефанзивен подход, какъвто имаше при нулевото равенство с Лудогорец преди няколко седмици. Тогава тактиката му беше много близо до успех, като "червените" не допуснаха сериозни ситуации пред вратата на Лапоухов, а в края Леандро Годой не успя да реализира стопроцентово положение.

Иван Турицов, който стартира срещу "орлите", вече е възстановен от контузията, която лекуваше в последните седмици, но се очаква да остане на резервната скамейка. Там ще е и Теодор Иванов, извел ЦСКА с капитанската лента в мача с Лудогорец. Тогава той стартира, защото Лумбард Делова беше в лазарета. Така срещу Левски карето в отбрана на "червените" отново ще е сформирано от крайните защитници Пастор и Анжело Мартино и дуото Делова – Лапеня в ядрото на ариергарда.

Младежкият национал Петко Панайотов отново ще получи доверието на Христо Янев, като ще си партнира с Бруно Жордао и Джеймс Ето'о в халфовата линия. Дейвид Сегер, започнал срещу Лудогорец, ще бъде на пейката. По крилата ЦСКА отново ще действа с преквалифицирани футболисти. Отляво големи надежди се възлагат на голмайстора Йоанис Питас, а отдясно ще е Илиан Илиев. На върха на атаката Кошмара ще трябва да се реваншира за големия пропуск срещу шампиона.