Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор

Трибуните на стадион "Васил Левски" се очаква да бъдат пълни до краен предел, а причината е дербито Левски - ЦСКА. И двата тима влизат в мача в отлична форма, което обещава на феновете зрелищен сблъсък с много положения.
"Сините" са на върха в класирането и ще направят всичко възможно да запазят преднината си пред основните конкуренти за шампионската титла. С идването на Христо Янев "армейците" значително подобриха формата си, а за това говорят и последните резултати на отбора.
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?
Мотивацията е на максимум, нервите - също. Битката в средата на терена, статичните положения и решенията в последната третина ще наклонят везните. Едно е сигурно: който сгреши по-малко, ще спечели.
Хулио Веласкес умува за Куршума
Включете се в нашата безплатна игра с прогнози за дербито - познайте 6 ключови момента и може да спечелите чисто нов 65-инчов 4K Ultra HD телевизор.