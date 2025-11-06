Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор

Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор

  • 6 ное 2025 | 14:00
  • 294
  • 0
Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Трибуните на стадион "Васил Левски" се очаква да бъдат пълни до краен предел, а причината е дербито Левски - ЦСКА. И двата тима влизат в мача в отлична форма, което обещава на феновете зрелищен сблъсък с много положения.

"Сините" са на върха в класирането и ще направят всичко възможно да запазят преднината си пред основните конкуренти за шампионската титла. С идването на Христо Янев "армейците" значително подобриха формата си, а за това говорят и последните резултати на отбора.

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Мотивацията е на максимум, нервите - също. Битката в средата на терена, статичните положения и решенията в последната третина ще наклонят везните. Едно е сигурно: който сгреши по-малко, ще спечели.

Хулио Веласкес умува за Куршума
Хулио Веласкес умува за Куршума

Включете се в нашата безплатна игра с прогнози за дербито - познайте 6 ключови момента и може да спечелите чисто нов 65-инчов 4K Ultra HD телевизор.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Макун: Целта ни е да спечелим титлата

Макун: Целта ни е да спечелим титлата

  • 6 ное 2025 | 09:25
  • 1328
  • 0
Марица (Пд) и Спартак (Пд) си уредиха градско дерби за Купата на АФЛ

Марица (Пд) и Спартак (Пд) си уредиха градско дерби за Купата на АФЛ

  • 6 ное 2025 | 09:20
  • 578
  • 0
„Лигата на талантите“ с анализ на 12-я кръг в Елитната група до 15 години – фаворитите в групата с убедителни победи

„Лигата на талантите“ с анализ на 12-я кръг в Елитната група до 15 години – фаворитите в групата с убедителни победи

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 554
  • 0
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 8461
  • 11
Лудогорец срещу цифри на унгарски

Лудогорец срещу цифри на унгарски

  • 6 ное 2025 | 08:50
  • 2487
  • 1
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 10282
  • 62
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 10282
  • 62
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 8461
  • 11
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 16155
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 9097
  • 0
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

  • 6 ное 2025 | 10:36
  • 7313
  • 10
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 7884
  • 1