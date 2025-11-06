Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор

Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Трибуните на стадион "Васил Левски" се очаква да бъдат пълни до краен предел, а причината е дербито Левски - ЦСКА. И двата тима влизат в мача в отлична форма, което обещава на феновете зрелищен сблъсък с много положения.

"Сините" са на върха в класирането и ще направят всичко възможно да запазят преднината си пред основните конкуренти за шампионската титла. С идването на Христо Янев "армейците" значително подобриха формата си, а за това говорят и последните резултати на отбора.

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Мотивацията е на максимум, нервите - също. Битката в средата на терена, статичните положения и решенията в последната третина ще наклонят везните. Едно е сигурно: който сгреши по-малко, ще спечели.

Хулио Веласкес умува за Куршума

