Флик не пожела да се връща към Ел Класико и даде новини за Ямал, Левандовски и Олмо

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинство на каталунците срещу новака Елче. Германският наставник се завръща на пейката, след като бе наказан и пропусна загубата с 1:2 от големия съперник Реал Мадрид в предишния мач.

🚨🎙️| Hansi Flick: “We have recovered Lewandowski and Olmo, which is a good news.” #fcblive pic.twitter.com/jeq8ckBpgu — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 1, 2025

Флик започна с думи за противника и положението с контузените в отбора: “Това е различен мач и ми харесва как играе Елче. Играят добре, като отбор, намират решения. Трябва да ги натискаме както искаме, следвайки плана си на игра. Харесаха ми последните два мача.

Олмо и Левандовски са обратно в групата. Ще видим как ще се адаптират и ще решим какво да правим. Що се отнася до Жоан Гарсия, ние го приемаме ден за ден. Той се справя много добре, на прав път е, но не бива да го притискаме. Той напредва добре”.

⁉️ "¿El Clásico desde la cabina? "No es la posición correcta para un entrenador. No fue agradable". #LALIGAEASPORTS



👉 Hansi Flick no quiere oír hablar de la posibilidad de ver más partidos desde la grada. pic.twitter.com/Ap5i8k6AL9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 1, 2025

Специалистът бе попитан за изминалото Ел Класико, на което отговори: “Не искам да поглеждам назад. Не е най-добрата позиция за треньор да си зад стъклото на трибуните; трябва да работиш, за да можеш да гледаш всеки мач от пейката”.

Германецът бе запитан отново и за голяма звезда на Барселона Ламин Ямал, на което отговори: “Само тази седмица ли се говори за Ламин или всяка седмица? Ламин е добре. В някои дни чувства известен дискомфорт, отпуска се, подобрява се. Напредва добре. Как да се грижим за Ламин? Правим го; говорим с него нормално. Много сме честни; така работи най-добре. Той е фантастичен човек, много млад и ще продължим по този път.

🚨 Hansi Flick: "Lamine Yamal is fine, although some days he still feels a bit of discomfort. He is progressing well, that’s all we can say now." pic.twitter.com/pXdURAO99Z — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 1, 2025

Мисля, че в момента начинът да се върне в най-добрата си форма е да бъде естествената си позиция. И да, в някои ситуации и мачове той може да управлява всичко, централно; той е фантастичен и може да играе на различни позиции. За него най-важното е да докосва топката, защото може да създава неща”.

🚨 Hansi Flick: "Pedri injured? He surprised us. After the match in Madrid, he only had minor discomfort, fatigue, but we checked him and saw the injury."



"We have to accept it. We're missing one of our key players. We hope he can return very soon." pic.twitter.com/IrhrVoR4PW — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 1, 2025

Що се отнадя до Педри, Флик каза: ”Той почувства само лек дискомфорт или умора, прегледахме го и открихме контузията. Трябва да го приемем; той е един от ключовите ни играчи, дава ни стабилност и владеене на топката. Трябва да се справим и да се надяваме, че скоро ще се върне. Така става понякога. Започваш с една или две контузии... Трябва да го приемем. Ноември е и все още има дълъг път до края на сезона”.

