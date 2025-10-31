Популярни
Веласкес за успешната серия на Левски и колко труден мач ще е сблъсъкът с Арда
  2. Барселона
  Меси се включва в изборите в Барселона догодина, застава срещу Лапорта

Меси се включва в изборите в Барселона догодина, застава срещу Лапорта

  • 31 окт 2025 | 15:09
  • 2478
  • 1
Меси се включва в изборите в Барселона догодина, застава срещу Лапорта

Лионел Меси е решил да вземе непряко участие в изборите за нов президент на Барселона през следващата година, информират различни медии. Аржентинецът няма да подкрепи конкретен кандидат, освен ако не реши, че той има напълно реалистичен шанс за победа, а по-скоро ще заема позиция спрямо настоящия шеф Жоан Лапорта. Меси бе принуден да напусне “Камп Ноу” през 2021 година, малко след като именно Лапорта бе спечелил изборите и оглави клуба, уверявайки неколкократно, че всичко е договорено и аржентинската легенда ще остане в отбора на сърцето си.

Лапорта проговори за отношенията си с Меси
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Впоследствие обаче стана ясно, че аржентинското крило няма да може да подпише нов договор и трябва да напусне. Световният шампион се премести в ПСЖ. Различни издания твърдят, че фенски групи, близки до клуба, също са започнали работа по формиране на единна позиция срещу Лапорта в опит да му попречат да спечели нов мандат и за целта ще опитат да привлекат именно Меси на своя страна, тъй като аржентинецът има изключително силна символична роля и евентуалната му подкрепа би била сериозен катализатор на мобилизация срещу настоящия шеф.

Бивш шеф на Барселона с пространно обяснение за ситуацията около Меси и напускането на Неймар
Бивш шеф на Барселона с пространно обяснение за ситуацията около Меси и напускането на Неймар
