Ямал отново е по-активен извън терена: звездата купува имението на Пике и Шакира

Голямата звезда на Барселона Ламин Ямал ще заживее съвсем скоро в бившето имение на Жерар Пике, което бранителят споделяше Шакира, когато двамата бяха женени. Крилото вече закупи отделни жилища за майка си, баща си и баба си, а сега ще инвестира и собствен дом, информира испанското издание “Ел Паис”. Имението е построено през 2012 година и разполага с три отделни къщи с площ от почти 400 квадратни метра. Първоначално то бе пуснато на пазара преди три години на цена от 13.5 милиона евро. Основната къща пък разполага с тенис корт, закрит и открит басейн и звукозаписно студио. В момента цената на имота е намалена до малко над 10 милиона евро, тъй като имението не е генерирало достатъчно интерес в последните години. 18-годишното крило, което в момента печели по около 320 хиляди евро на седмица благодарение на новия си договор, е разглеждал имението през миналата седмица и много хо е харесал, допълват от изданието.

В Барселона са все по-притеснени относно случващото се с Ямал

Тази информация идва в разрез с появилите се в последните се в последните дни твърдения, че от ръководството на Барселона са все по-притеснени относно случващото се с голямата звезда на тима. Ламин Ямал има видим спад във формата и представянето си на терена, но се замеси в няколко скандала в последно време, последните от които бе по време и след Ел Класико в неделя, когато почти стигна до бой с Винисиус от “лос бланкос”. Каталунските медии твърдят, че от ръководството на Барса ще следят доста по-отблизо действията на играча извън терена и активността му в социалните мрежи, както и личния му живот, който е обект на все по-засилен интерес.