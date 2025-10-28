В Барселона са все по-притеснени относно случващото се с Ямал

В Барселона продължават да изпитват сериозни притеснения относно случащото се напоследък с голямата звезда на тима Ламин Ямал, единодушни са каталунските “Мундо Депортиво” и “Спорт”

Стриймърът, от когото тръгна скандала с Ямал: За последно правя такова нещо

Младият суперталант на “блаугранас” се превърна в център на вниманието преди Ел Класико, но разочарова с представянето си при загубата с 1:2, а в клуба се надяват той да бъде тема на разговор единствено с играта си на терена.

Изпълнен със самочувствие в дните преди мача, с послания, които Реал Мадрид използва за допълнителна мотивация, Ямал не успя да повтори незабравимото си представяне от миналата година., когато се разписа за разгромното 0:4 за Барса в дома на големия съперник.

‼️Barcelona want Lamine Yamal to forget everything that has been happening in the media recently, and focus on recovering from his pubalgia and the best form on the pitch.



— @sport pic.twitter.com/kfhrtLe0SJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 28, 2025

Този път враждебността към крилото на „блаугранас“ се умножи до безкрайност още от загрявката, без да се предвиди, че вечерта ще завърши със загуба за Барселона и спречкване с Дани Карвахал, Винисиус и половин Мадрид, които му потърсиха сметка за думите му от четвъртък, колкото и небрежен да е бил контекстът. „Мадрид краде и се оплаква“, каза той, което бе достатъчно да възпламени Реал Мадрид.

Ямал иначе така и не успя да навлезе в ритъм в двубоя. Успяха само четири от деветте опита за дрибъл, но на отбора му липсваше неговата способност да нарушава баланса на противника, която е фундаментална за състезание на най-високо ниво.

❗️Barcelona consider Lamine Yamal's words and actions from last week a sign of immaturity.



He's only 18 years old, and they don't see why his private life needs to be so open.



— @sport pic.twitter.com/xjNG39WE56 — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 28, 2025

Всичко случващо се около Ямал се следи със сериозна тревога от ръководството на Барселона и агентът на младия футболист Жорже Мендеш. В клуба смятат думите и действията на Ламин Ямал от миналата седмица за знак за незрялост. Поради тази причина ръководителите на каталунците и агентът му вече ще съветват и наблюдават постоянно футболиста в социалните мрежи. По този начин ще искат да предотвратят подобни неща да се случват в бъдеще.

От Барселона не виждат защо личният живот на таланта им трябва да бъде толкова открит. Каталунците искат Ямал да забрави всичко, което се случва в медиите напоследък, и да се съсредоточи върху възстановяването от контузията си и най-добрата форма на терена.

‼️CONFIRMED: Barcelona and Jorge Mendes will now be constantly advising and monitoring Lamine Yamal on social media.



They did not like his actions last week, and will prevent it from happening again.



— @sport pic.twitter.com/f7eT2Jk0ue — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 28, 2025

В Барселона има и такива, които смятат, че някой от Мадрид е поръчал кампания за дискредитиране на футболиста, тъй като на „Сантяго Бернабеу“ се страхуват, че отново ще страдат от него, както страдаха от Меси в продължение на повече от десетилетие. Поради тази причина от каталунския клуб ще направят всичко възможно, за да защитят футболиста си.

Следвай ни:

Снимки: Imago