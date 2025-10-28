В Барселона са все по-притеснени относно случващото се с Ямал

В Барселона продължават да изпитват сериозни притеснения относно случащото се напоследък с голямата звезда на тима Ламин Ямал, единодушни са каталунските “Мундо Депортиво” и “Спорт”
Младият суперталант на “блаугранас” се превърна в център на вниманието преди Ел Класико, но разочарова с представянето си при загубата с 1:2, а в клуба се надяват той да бъде тема на разговор единствено с играта си на терена.
Изпълнен със самочувствие в дните преди мача, с послания, които Реал Мадрид използва за допълнителна мотивация, Ямал не успя да повтори незабравимото си представяне от миналата година., когато се разписа за разгромното 0:4 за Барса в дома на големия съперник.
Този път враждебността към крилото на „блаугранас“ се умножи до безкрайност още от загрявката, без да се предвиди, че вечерта ще завърши със загуба за Барселона и спречкване с Дани Карвахал, Винисиус и половин Мадрид, които му потърсиха сметка за думите му от четвъртък, колкото и небрежен да е бил контекстът. „Мадрид краде и се оплаква“, каза той, което бе достатъчно да възпламени Реал Мадрид.
Ямал иначе така и не успя да навлезе в ритъм в двубоя. Успяха само четири от деветте опита за дрибъл, но на отбора му липсваше неговата способност да нарушава баланса на противника, която е фундаментална за състезание на най-високо ниво.
Всичко случващо се около Ямал се следи със сериозна тревога от ръководството на Барселона и агентът на младия футболист Жорже Мендеш. В клуба смятат думите и действията на Ламин Ямал от миналата седмица за знак за незрялост. Поради тази причина ръководителите на каталунците и агентът му вече ще съветват и наблюдават постоянно футболиста в социалните мрежи. По този начин ще искат да предотвратят подобни неща да се случват в бъдеще.
От Барселона не виждат защо личният живот на таланта им трябва да бъде толкова открит. Каталунците искат Ямал да забрави всичко, което се случва в медиите напоследък, и да се съсредоточи върху възстановяването от контузията си и най-добрата форма на терена.
В Барселона има и такива, които смятат, че някой от Мадрид е поръчал кампания за дискредитиране на футболиста, тъй като на „Сантяго Бернабеу“ се страхуват, че отново ще страдат от него, както страдаха от Меси в продължение на повече от десетилетие. Поради тази причина от каталунския клуб ще направят всичко възможно, за да защитят футболиста си.
Снимки: Imago