За Маями не стана, но вече има друг екзотичен вариант пред Барселона

  • 29 окт 2025 | 10:46
Барселона може и да пропусна възможността да изиграе мач от Ла Лига срещу Виляреал в Маями, което щеше да донесе значителни допълнителни приходи, но клубът е напът да компенсира тази загуба. В момента се водят преговори за приятелска среща в Перу, която да се състои в дните преди Коледа - веднага след двубоя с „жълтата подводница“, който пък би трябвало да се състои около 20 декември.

Все още не е ясно кой ще бъде потенциалният съперник - дали местен клуб, или пък сборен отбор на местни играчи.

Според информация на “Мундо Депортиво” преговорите за мача в Перу са в напреднала фаза. Ръководството на каталунците е склонно да приеме предложението, тъй като то е изключително атрактивно от финансова гледна точка – офертата е на стойност между 7 и 8 милиона евро. За сравнение, очакваните приходи от срещата в Маями бяха малко над 5 милиона.

Президентът Жоан Лапорта е провел среща с капитаните на отбора, старши треньора Ханзи Флик и спортния директор Деко. На нея той е представил предложението и е изразил намерението на клуба да го приеме, тъй като подобна сума не е за изпускане, особено след като наскоро беше отказана друга приятелска среща в Либия.

Тъй като това ще бъде последната среща преди коледната пауза, клубът е в комуникация с Асоциацията на испанските футболисти (AFE), за да уточни коя е последната възможна дата, на която играчите могат да бъдат ангажирани съгласно колективния трудов договор.

 Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа
Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа
