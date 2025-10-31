Барселона се приближава до завръщането у дома и обяви открита тренировка на ремонтирания “Спотифай Камп Ноу“

Популярни
  • 31 окт 2025 | 16:43
  • 529
  • 1

От Барселона обявиха официално, че първият отбор ще проведе открита тренировка на "Спотифай Камп Ноу" на 7 ноември (следващия петък). Заниманието ще бъде от 12:00 часа българско време и ще послужи и като технически и оперативен тест за проверка на ремонтираното съоръжение.

Барса още по-близо до "Камп Ноу", Лапорта и компания чакат само още едно разрешително!
Барса още по-близо до "Камп Ноу", Лапорта и компания чакат само още едно разрешително!

Докато клубът продължава да работи по завръщането на официалните мачове на стадиона, като целта е това да се случи на 22 ноември срещу Атлетик Билбао, феновете ще имат възможност за първи досег с обновения дом на каталунците. Тренировката на играчите на Ханзи Флик ще се проведе два дни преди гостуването на Селта.

Тази сесия ще послужи и като технически и оперативен тест за проверка на правилното функциониране на системите, достъпа и други аспекти на съоръжението като част от процеса на поетапното му повторно отваряне.

Тренировката ще започне в 11:00 часа местно време (12:00 часа българско), а вратите на „Спотифай Камп Ноу“ ще бъдат отворени около час и половина по-рано. Капацитетът ще бъде ограничен до 23 000 зрители, които ще бъдат настанени в зоните на трибуните „Трибуна“ и „Гол Сур“. Тези сектори са част от Фаза 1А, за която клубът вече е получил лиценз за първоначална експлоатация.

Продажбата на билети стартира днес, като през първите 48 часа тя ще бъде ексклузивна за членовете на клуба (б.ред. - така наречените сосиос), като всеки ще може да закупи само по един билет без право на придружители. След изтичането на този период продажбата ще бъде отворена и за широката публика.

Цената на билетите ще бъде 5 евро за членове на клуба и 10 евро за всички останали. Всички приходи ще бъдат дарени изцяло за проекта „Синьо-червени гривни“ (Pulseras Blaugranas), подкрепен от Фондация "Барса“. Тази инициатива цели да подобри емоционалното състояние на хоспитализирани деца и юноши, както и на техните семейства, като същевременно насърчава изследванията на иновативни терапии за лечение на заболявания.

Отборът е развълнуван да посрещне отново феновете на Барса в новия си дом и да сподели с тях тази първа среща на „Спотифай Камп Ноу“. В следващите дни клубът ще предостави пълна информация относно достъпа и препоръките за придвижване за този специален ден.

