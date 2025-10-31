Флик планира да даде шанс на още млади таланти заради многото контузии в Барселона

Вълната от контузии в първия отбор на Барселона отново ще накара наставникът Ханзи Флик да се насочи към талантите от школата на клуба, съобщава "Мундо Депортиво". Германският специалист трябва да е подготвен за евентуалната нужда от включването им в състава.

🚨| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Hansi Flick is considering calling up Tommy Marques (19, CDM) for the match against Elche to cover Pedri's absence. He trained with the first team today and will do so tomorrow too. Tommy enjoys great backing from the technical staff. [@sport] #fcblive pic.twitter.com/uNe68wIOW9 — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 30, 2025

Вече няколко седмици 18-годишният Чави Еспарт, преквалифициран от вътрешен халф в десен бек, тренира с мъжкия тим и официалният му дебют изглежда все по-близо. Той може да последва примера на левия защитник Жофре Торентс (18) и халфа Педро „Дро“ Фернандес (17), които вече записаха първи минути. Те, заедно с Тони Фернандес (17) и контузения в момента Гийе Фернандес (17), са неизменна част от тренировките на Флик. Към тях се присъединяват и вратарите Диего Кохен (19) и Едер Алер (18) поради отсъствието на Жоан Гарсия и Тер Стеген. Атакуващият полузащитник Хуан Ернандес (18) също попада в групите за мачовете през този сезон.

В четвъртък към тренировките се присъединиха още двама млади играчи: дефанзивният халф Томи Маркес, който отпразнува своя 19-и рожден ден, и централният защитник с ляв крак Алваро Кортес (20). Присъствието на Маркес е пряко свързано с контузията на Педри, който ще отсъства повече от месец. Младокът е най-типичният опорен халф в дублиращия отбор, отличаващ се с добър пас, умения за изнасяне на топката и физика, която му помага в защитните действия.

🔵🔴 Barcelona’s talent Tommy Marques has trained with the first team today on his birthday.



Hansi Flick wanted to test Marques to cover Pedri’s absence for next 4/5 weeks.



Premier League clubs have been monitoring Marques for months but Barça trust him. pic.twitter.com/y84ArEBG4Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2025

Журналистът и специалист по трансферния пазар Фабрицио Романо съобщи, че няколко клуба от Премиър лийг са проявили интерес към Маркес през този сезон. Въпреки това, полузащитникът няма намерение да напуска Барса на този етап.

Следвай ни:

Снимки: Imago