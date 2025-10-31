Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  3. Флик планира да даде шанс на още млади таланти заради многото контузии в Барселона

Флик планира да даде шанс на още млади таланти заради многото контузии в Барселона

  • 31 окт 2025 | 10:42
  • 424
  • 0

Вълната от контузии в първия отбор на Барселона отново ще накара наставникът Ханзи Флик да се насочи към талантите от школата на клуба, съобщава "Мундо Депортиво". Германският специалист трябва да е подготвен за евентуалната нужда от включването им в състава.

Вече няколко седмици 18-годишният Чави Еспарт, преквалифициран от вътрешен халф в десен бек, тренира с мъжкия тим и официалният му дебют изглежда все по-близо. Той може да последва примера на левия защитник Жофре Торентс (18) и халфа Педро „Дро“ Фернандес (17), които вече записаха първи минути. Те, заедно с Тони Фернандес (17) и контузения в момента Гийе Фернандес (17), са неизменна част от тренировките на Флик. Към тях се присъединяват и вратарите Диего Кохен (19) и Едер Алер (18) поради отсъствието на Жоан Гарсия и Тер Стеген. Атакуващият полузащитник Хуан Ернандес (18) също попада в групите за мачовете през този сезон.

В четвъртък към тренировките се присъединиха още двама млади играчи: дефанзивният халф Томи Маркес, който отпразнува своя 19-и рожден ден, и централният защитник с ляв крак Алваро Кортес (20). Присъствието на Маркес е пряко свързано с контузията на Педри, който ще отсъства повече от месец. Младокът е най-типичният опорен халф в дублиращия отбор, отличаващ се с добър пас, умения за изнасяне на топката и физика, която му помага в защитните действия.

Журналистът и специалист по трансферния пазар Фабрицио Романо съобщи, че няколко клуба от Премиър лийг са проявили интерес към Маркес през този сезон. Въпреки това, полузащитникът няма намерение да напуска Барса на този етап.

Снимки: Imago

