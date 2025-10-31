Ямал засега няма да се подлага на операция

Популярни
  • 31 окт 2025 | 06:40
  • 368
  • 3

Крилото на Барселона Ламин Ямал продължава да изпитва дискомфорт в областта на слабините, но клубът няма планове да се подлага на операция, съобщава Diario Sport.

Според източника, футболистът и медицинският щаб на Барселона са решили да се откажат от хирургическа интервенция, въпреки че проблемът не е напълно решен.

„Ако дискомфортът продължи през следващите седмици, вариантът за операция ще бъде преразгледан от Ламин, неговото обкръжение и клуба“, отбеляза източникът.

Съобщава се също, че играчът е преминал външни консултации, за да се оцени потенциалната полза от операцията. Засега е взето решение тя да се откаже и Ламин ще продължи да играе въпреки дискомфорта.

