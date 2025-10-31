Ямал засега няма да се подлага на операция

Крилото на Барселона Ламин Ямал продължава да изпитва дискомфорт в областта на слабините, но клубът няма планове да се подлага на операция, съобщава Diario Sport.

Според източника, футболистът и медицинският щаб на Барселона са решили да се откажат от хирургическа интервенция, въпреки че проблемът не е напълно решен.

„Ако дискомфортът продължи през следващите седмици, вариантът за операция ще бъде преразгледан от Ламин, неговото обкръжение и клуба“, отбеляза източникът.

🚨 BREAKING: Lamine Yamal IS currently NOT CONSIDERING SURGERY. Aware he’s not fully fit, he WILL CONTINUE CONSERVATIVE TREATMENT for a few weeks while monitoring progress. Surgery remains only a later option if there’s NO IMPROVEMENT. [@monfortcarlos] 🎖️🇪🇸 pic.twitter.com/BU3VTL5Mov — infosfcb (@infosfcb) October 30, 2025

Съобщава се също, че играчът е преминал външни консултации, за да се оцени потенциалната полза от операцията. Засега е взето решение тя да се откаже и Ламин ще продължи да играе въпреки дискомфорта.