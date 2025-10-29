Бербатов се върна към финала срещу Барселона и сподели, че сър Алекс му се е извинил за решението си

Българският нападател Димитър Бербатов разказа как емблематичния мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън е признал, че е грешка оставянето на българина извън групата за финала в Шампионската лига срещу Барселона през 2011 година. Острието признава, че е останал шокиран и парализиран от това решение, защото по това време той е голмайстор на “червените дяволи” през сезона, но въпреки това не получава шанс да попадне дори на пейката, тъй като Майкъл Оуен е предпочетен вместо него.

Бербатов разказа пред света как мутри го отвличат от ЦСКА

“Беше много болезнено за мен. В един момент трябваше да ме спрат да не напусна стадиона. Чувствах се неудобно. Това решение не бе правилно според мен, защото аз бях голмайстор на отбора, бях и начело при голмайсторите в първенството. И когато се случи нещо такова, е трудно да се оправдае, особено в момента. Шефът ми каза: Ти няма да играеш. Много ми е трудно да го кажа, боли ме, но днес няма да играеш.” И аз веднага си помислям: “Добре, ще съм на пейката. А Дали ще съм там?”. “Не, не, ти няма да играеш, не си в отбора,” отговори. В такъв момент, дори да си силен, дори да си мъж, се парализираш, както направих и аз. Просто седях там и исках да се размърдам. Исках да кажа нещо, но не можех, защото и да го направех, знаете как е, решението вече е взето. Екипите са на местата си, нищо нищо вече не може да се промени. И тогава той просто ми каза: “Оставям го на теб” и си тръгна. От разочарованието очевидно следва гнева, ядосах се. Мислех си, че не заслужавам това, защото бележех голове, бях уверен, станахме шампиони. И тогава искаш да направиш нещо, да се сбиеш. Аз просто исках да си тръгна. Чувствах се безполезен. Огледах съблекалнята. Това бе един от най-трудните моменти в кариерата ми. Но след известно време шефът ми се извини. Когато го помолих да напише предговора на книгата ми, той го написа вътре. Беше грешка,” разказа историята Бербо.

Българинът направи отлична кампания през сезон 2010/11 година и бе голмайстор номер едно на Манчестър Юнайтед с 21 гола. Въпреки това Бербатов бе оставен извън групата за финала на “Уембли” срещу Барселона на Лионел Меси, който бе загубен от “червените дяволи” с 3:1. Това бе и второ поражение от този противник на финала в най-комерсиалния клубен турнир в рамките на три години, след като само две по-рано каталунците надделяха и на “Олимпико” в Рим.