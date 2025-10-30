Контролата на Барселона в Перу е под сериозен въпрос

По всичко изглежда, че Барселона ще се размине с приятелски мач в Перу срещу местния национален тим в дните преди Коледа. Вчера медиите в Испания информираха, че шампионите са получили предложение да гостуват там срещу 7-8 млн. евро, с което да компенсират пропадналия мач срещу Виляреал в Маями.

Причината е, че споразумението с Асоциацията на испанските футболисти (AFE) задължава клубовете да спазват коледната ваканция, което усложнява провеждането на двубоя. Каталунският клуб трябва да изиграе мача си от 17-ия кръг срещу Виляреал през уикенда на 20/21 декември. Това прави почти невъзможно организирането на друг мач преди 23 декември, което е крайната дата, определена от AFE в колективния трудов договор.

„Няма да се провеждат мачове от какъвто и да е вид официално състезание в периодите от 23 декември до 3 януари на всеки сезон, в който споразумението е в сила, като и двете дати са включени. По време на коледния период почивният период не може в никакъв случай да бъде по-малък от 5 последователни дни“, гласи текстът на асоциацията.

“Спорт” припомня, че Барса се отказа от плановете си за контрола в Либия по време на паузата за национални отбори през октомври. Въпреки възможността за приход от 5 милиона евро, клубът не сметна за удачно да пътува до зона с военен конфликт (за разлика от Атлетико Мадрид, който в крайна сметка изигра мача).

Приемайки, че Барселона няма да наруши споразумението, остават много малко варианти за изиграването на мача с Виляреал и последващия двубой с националния отбор на Перу. Най-простият и единствен вариант, който не нарушава никакви споразумения или препоръки, е двубоят от Ла Лига срещу „жълтата подводница“ да се изиграе в петък, 19 декември, а приятелската среща в Перу – на 22 декември.

Другото решение също включва мач в южноамериканската страна в понеделник, 22 декември, но без да се спазват препоръчителните 72 часа почивка между двата ангажимента. Ако не се получи съгласието на Виляреал и на самата институция на Хавиер Тебас двубоят от първенството да се проведе в петък, единствената оставаща възможност е той да се изиграе в събота, 20 декември, за да не бъде напълно отхвърлен перуанският вариант.