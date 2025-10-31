Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. От Барселона няма да следват примера на Реал за съдебен спор с УЕФА

От Барселона няма да следват примера на Реал за съдебен спор с УЕФА

  • 31 окт 2025 | 18:07
  • 475
  • 1
От Барселона няма да следват примера на Реал за съдебен спор с УЕФА

От Барселона не планират да започват съдебни действия в искане на компенсация от УЕФА заради пропуснати ползи след нереализирането на проекта за Суперлига, съобщава вестник “Спорт”. Именно каталунците и Реал Мадрид бяха два от водещите отбори при обявяването на проекта, който обаче се провали само в рамките на няколко дни, след като повечето от останалите грандове се отказаха. В последните дни стана ясно, че “лос бланкос” са готови да влязат в съдебна битка с европейската футболна централа в искане на впечатляваща компенсация от 4.5 милиарда евро, но в Барса са взели решение, че няма да предприемат подобни действия.

Ръководството на каталунците предприе солидни действия за сближаване с УЕФА в последните седмици, а самият президент на клуба Жоан Лапорта присъства на срещата на Европейската асоциация на клубовете. Тогава той дори заяви желание да възобнови сътрудничеството си с Европейската клубна асоциация и да работи за успокояване на страстите във футбола на Стария континент, както и завръщане на масата на диалога с УЕФА.

Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ
Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ
