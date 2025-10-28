Популярни
Делото "Негреира" продължава: нови знакови лица от Барселона ще трябва да обясняват действията на каталунците

  • 28 окт 2025 | 18:24
Скандалното дело “Негреира” продължава да бъде една от основните теми в испанския футбол, както и причина за спекулации около Барселона. Днес местните медии информират за нов график за даване на показания от хора, близки до каталунците, които трябва се явят пред съда и да обяснят действията на ръководството. Такива показания вече бяха дадени от двама бивши президенти на клуба в лицето на Сандро Росел и Жозеп Мария Бартомеу, които вече дадоха своите отговори на 18 септември.

Според агенция “ЕФЕ”, съдията по делото от Съд номер 1 в Барселона е призовал човек от прякото ръководство на клуба в момента също да се яви за показания, а тази задача ще бъде поверена на вицепрезидента Елена Форт, който ще представлява каталунците по това производство на 27 януари.

Настоящият президент Жоан Лапорта и бившите треньори на Барселона Луис Енрике и Ернесто Валверде ще трябва да се явят пред съдия на 12 декември за своите показания. Първоначално това трябваше да стане на 25 ноември, но срещата бе отложена. Бившият вицепрезидент от 1978 до 2000 година Жоан Гаспарт и съдийския съветник на клуба Рикардо Сегура ще трябва да отговарят на 6 февруари.

От “ЕФЕ” допълват, че по искане на прокуратурата, съдията е изискал от Барса да бъдат предадени и оригиналните договори с компаниите на Негреира. Фокусът на самото разследване продължава да бъдат плащанията от 7.3 милиона евро, които от Барселона са направили в периода между 2001 и 2018 година към фирми на бившия заместник шеф на Техническия комитет на съдиите Хосе Мария Енрикес Негреира и неговия син за предоставяне на доклади относно съдиите на мачовете на каталунците.

