Жоан Лапорта е окуражил футболистите след загубата в "Ел Класико"

Президентът на Барселона Жоан Лапорта окуражи футболистите на испанския шампион след поражението с 1:2 срещу Реал Мадрид в първото Ел Класико за сезона. След дербито преднината в полза на "белите" на върха в класирането стана 5 точки. Вестник "Марка" пише, че Лапорта е посетил тренировъчната база на каталунците и е произнесъл кратка окуражителна реч пред играчите. По този начин президентът на "блаугранас" е демонстрирал подкрепата си за отбора, признавайки, че загубата срещу Реал Мадрид може да окаже влияние върху отношенията в съблекалнята.

Жоан Лапорта е отбелязал, че има пълна вяра в играчите и старши треньора Ханзи Флик. Ръководителят вярва, че в Барселона са способни да се преборят за краен успех във всички турнири през кампанията.