  2. Манчестър Юнайтед
  Манчестър Юнайтед се оплака във ФИФА от Мароко заради Мазрауи

Манчестър Юнайтед се оплака във ФИФА от Мароко заради Мазрауи

  • 17 дек 2025 | 19:14
  • 725
  • 1

В английския Манчестър Юнайтед са недоволни, че от футболната федерация на Мароко не са позволили на Нусаир Мазрауи да играе срещу Борнемут в понеделник.

28-годишният футболист беше повикан от домакините на Купата на африканските нации, които откриват турнира с двубой срещу Коморските острови на 21 декември, а ФИФА наскоро потвърди, че играчите трябва да бъдат освободени до 15 декември.

Юнайтед беше домакин на Борнемут в началото на седмицата и не успя да използва Мазрауи при равенство 4:4, след като Мароканска футболна централа отказа да даде позволение на универсалния защитник да играе.

Проблемът ескалира до ФИФА, като „червените дяволи“ са разочаровани от случилото се и се чувстват несправедливо ощетени от програмата.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим очакваше Нусаир Мазрауи, който тренира със съотборниците си преди заминаването си в неделя, да бъде на разположение.

Брайън Мбемо и Амад Диало успяха да вземат участие срещу Борнемут, след като Юнайтед проведе продуктивни разговори с федерациите съответно на Камерун и Кот д'Ивоар.

