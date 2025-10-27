Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Венгер обвини защитата на Барса в незрялост

Венгер обвини защитата на Барса в незрялост

  • 27 окт 2025 | 06:33
  • 259
  • 0
Венгер обвини защитата на Барса в незрялост

Арсен Венгер обясни защо Реал Мадрид се представи по-добре от Барселона в първото “Ел Класико” за този сезон. “Белият балет” стигна до победа с 2:1 в среща от 10-ия кръг на испанската Ла Лига.

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

"Чаби Алонсо балансира добре отбора си днес и като цяло бих казал, че в някои аспекти мачът изглеждаше като игра на мъже срещу момчета.

Асистентът на Флик: Нямахме достатъчно шансове да отбележим втори гол
Асистентът на Флик: Нямахме достатъчно шансове да отбележим втори гол

Например, защитната игра на Реал Мадрид беше много по-силна от тази на Барселона. В атака Мадрид винаги изглеждаше сякаш може да отбележи още един гол, докато Барселона изглеждаше беззъба без Роберт Левандовски и Рафиня. През второто полувреме Барселона владееше топката в изобилие, след като Мбапе пропусна дузпа, но не изглеждаше, че могат да отбележат. 

Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима
Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима

Отдавам заслуженото на Чаби Алонсо за това, че се справи много добре днес, балансирайки защитната игра на Реал Мадрид. 

Чуамени призна, че Ямал го стимулира
Чуамени призна, че Ямал го стимулира

Всички се опитват да се съсредоточат върху балансирането на отбора си и да го мотивират отново, като си поставят цели за постигане на по-голям успех от миналата година. Но Барселона загуби Иниго Мартинес, един от опитните си играчи. Днес беше ясно, че защитата, която игра срещу Мбапе, нямаше опит и зрялост”, каза Венгер.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Вратар в Северна Македония хоспитализиран след побой на стадиона

Вратар в Северна Македония хоспитализиран след побой на стадиона

  • 27 окт 2025 | 02:45
  • 1632
  • 0
Мениджърът на Уулвърхамптън се скара с феновете, те поискаха да бъде уволнен

Мениджърът на Уулвърхамптън се скара с феновете, те поискаха да бъде уволнен

  • 27 окт 2025 | 02:34
  • 1536
  • 0
Тудор: Винаги нещо ни липсва

Тудор: Винаги нещо ни липсва

  • 27 окт 2025 | 01:54
  • 892
  • 0
Сари, изненадан от двама от своите при успеха над Юве

Сари, изненадан от двама от своите при успеха над Юве

  • 27 окт 2025 | 01:24
  • 972
  • 0
ФИФА с нов формат на Купата на АСЕАН и петгодишен договор

ФИФА с нов формат на Купата на АСЕАН и петгодишен договор

  • 27 окт 2025 | 00:38
  • 553
  • 0
Райо излъга Алавес в продължението и отново е в битката за Европа

Райо излъга Алавес в продължението и отново е в битката за Европа

  • 27 окт 2025 | 00:06
  • 728
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 134363
  • 386
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 83990
  • 355
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 17347
  • 22
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 25510
  • 31
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 30692
  • 10
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 31315
  • 14