Ед Шийрън не загуби настроение след поражението на Барселона

Суперзвездата на музикалната сцена Ед Шийрън остави за малко микрофона, за да се потопи в хаотичната атмосфера на Ел Класико между Реал Мадрид и Барселона в неделя вечер. 34-годишният британец е известен фен на Ипсуич Таун и дори притежава миноритарен дял в бившия клуб от Премиър лийг. Това обаче не му попречи да облече фланелка на Барса, за да гледа мача в Ню Йорк.

Срещата завърши с напрежение и размяна на реплики след последния съдийски сигнал, а в центъра на събитията се оказа младият талант Ламин Ямал. Голове на Килиан Мбапе и английската звезда Джуд Белингам донесоха ключова победа на Реал Мадрид.

Въпреки това Шийрън беше в отлично настроение и дори позира с легенда на Барселона по време на събитието Spotify FC Barcelona El Clasico в Ню Йорк. Заобиколен от фенове, той беше заснет да прегръща бившия централен защитник Карлес Пуйол, който записа 593 мача за клуба преди да се оттегли през 2014 г.

It’s time to PLAY 💙❤️🩷

Ed Sheeran and Carles Puyol surprised culers in New York ahead of Madrid vs Barça 👀@spotify @edsheeran ▶ pic.twitter.com/7pe0tJZGg8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 26, 2025

Шийрън носеше специалната фланелка на Барселона, която отборът използва като лимитирана серия за дербито. Името на новия му албум „Play“ беше изписано на гърдите като спонсор, заменяйки обичайното лого на Spotify, което е част от сделката със стрийминг платформата. Така Шийрън стана първият британски солов изпълнител, който спонсорира екипа, следвайки примера на Травис Скот, Coldplay и Дрейк.

„Обичам футбола през целия си живот, така че да представя музиката си на такава емблематична сцена и да я споделя с феновете навсякъде, означава много за мен“, заяви Шийрън при обявяването на партньорството.

През 2017 г. той издаде и песен, озаглавена „Barcelona“, посветена на любовта му към града. По-рано тази седмица певецът сподели своя детска снимка, на която носи класическа фланелка на Барселона с надпис: „Първата ми фланелка на Барса, взех я на сватбата на братовчед ми през 1999 г. Сега имам своя собствена, животът е луд.“

Ed Sheeran surprises FC Barcelona fans at the Spotify watch party in NYC. pic.twitter.com/A8eAYaB61x — Pop Base (@PopBase) October 26, 2025

От клуба заявиха, че сделката е първата по рода си, която „обединява световете на музиката и футбола“.

За съжаление на Шийрън обаче, неговият отбор загуби мача и вече изостава с пет точки от вечния си съперник от Мадрид на върха в Ла Лига.