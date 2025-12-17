Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
От Борнемут вече са приели раздялата със Семеньо, вече имат идеи за подсилване

  • 17 дек 2025 | 18:11
  • 434
  • 1
Ръководството на Борнемут вече се подготвя за евентуалната продажба на Антоан Семеньо през предстоящия зимен трансферен прозорец, твърди “Скай Спортс” Шефовете на “черешките” вече са набелязали флангови футболисти, които биха могли да заменят ганайския национал. На “Виталити” освен това имат желание да привлекат още с нов вратар и централен защитник, като по този начин използват максимално сумата, която ще получат при сделка за Семеньо.

От Ман Юнайтед също планират да се включат в битката за Семеньо
От Ман Юнайтед също планират да се включат в битката за Семеньо

Крилото е желан от Ливърпул и Манчестър Юнайтед, но интерес проявяват още няколко от големите отбори в Англия, между които и Манчестър Сити. Той има откупна клауза на стойност 65 милиона паунда в своя контракт и поради тази причина от Борнемут практически не биха могли да повлияят на евентуален трансфер, освен ако не успеят да постигнат договорка със самия футболист да остане в отбора до края на сезона.

Ливърпул вече преговаря за Семеньо
Ливърпул вече преговаря за Семеньо
Снимки: Gettyimages

