  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

  • 17 дек 2025 | 20:54
  • 1945
  • 2
Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

Манчестър Сити и Брентфорд играят при резултат 0:0 в четвъртфинален сблъсък от "Карабао Къп". "Гражданите" са в много добра форма и влизат в този двубой след пет поредни победи във всички турнири. Сити не е печелил този трофей от 2021 година. "Пчеличките" пък са в серия от три поредни мача без победа.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола е направил цели седем промени в състава си в сравнение с мача с Кристъл Палас през уикенда. Само Нико О'Райли, Тижани Райндерс, Нико Гонсалес и Раян Шерки запазват местата си. Джеймс Трафърд започва на вратата, а 18-годишният Дивайн Мукаса стартира на върха на атаката. Сред резервите са Домнарума, Диаш, Гвардиол, Силва, Нунеш, Фоудън и Холанд.

В състава на Брентфорд промените са шест. Джордан Хендерсън и Игор Тиаго изобщо не са в групата. Ван ден Берг, Колинс, Кайоде, Йенсен и Янелт запазват местата си. Кевин Шаде се завръща след наказание. Хакон Рафн Валдимарсон е на вратата. Данго Уатара и Франк Ониека не са на разположение, тъй като вече имат ангажименти около участието си на Купата на Африканските нации.

Снимки: Gettyimages

