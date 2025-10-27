Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Стриймърът, от когото тръгна скандала с Ямал: За последно правя такова нещо

Стриймърът, от когото тръгна скандала с Ямал: За последно правя такова нещо

  • 27 окт 2025 | 14:48
  • 1200
  • 1
Стриймърът, от когото тръгна скандала с Ямал: За последно правя такова нещо

Непремерените според мнозина думи на Ламин Ямал в навечерието на Ел Класико вдигнаха градусите на напрежението на “Бернабеу”, с което ще се запомни Реал Мадрид - Барселона. Тогава 18-годишният нападател на каталунците заяви за столичани, че “крадат и се оплакват”.

Това Ямал стори в разговор с популярния испански стриймър Ибай Янос по време на турнира Kings League. Сега Янос съжалява за всичко това и се зарече повече да не участва - макар и индиректно - в разпалването на такива скандали.

“Аз поемам отговорността - заяви стриймърът. - Боят на „Бернабеу“ беше предизвикан от мен. Аз бях този, който премести мача от Kings League и проведе подкаста с Ламин Ямал, в който той каза, че Мадрид крадат и се оплакват. Намеси се дори и полицията. Не е нужно човек да е много умен, за да разбере, че изрази като „Много приказваш“ произлизат от случилото се в Kings League. Намерението ми беше просто да се забавлявам. Не мислех, че думите на Ламин ще бъдат извадени от контекста или погрешно тълкувани. Това е последният път, когато правя нещо такова.”

Белингам отговори на Ямал: "По-малко приказки"
Белингам отговори на Ямал: "По-малко приказки"
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Разкритие в Турция: местни рефери масово залагат

Разкритие в Турция: местни рефери масово залагат

  • 27 окт 2025 | 15:07
  • 544
  • 0
Интер губи Мхитарян за определено време

Интер губи Мхитарян за определено време

  • 27 окт 2025 | 14:50
  • 493
  • 0
Гари Невил посочи кой играч е големият проблем на Ливърпул

Гари Невил посочи кой играч е големият проблем на Ливърпул

  • 27 окт 2025 | 14:34
  • 2965
  • 2
Днес има и една хубава новина за Барселона

Днес има и една хубава новина за Барселона

  • 27 окт 2025 | 14:22
  • 837
  • 0
Кошмарна новина за Наполи, Де Бройне е аут за дълго време

Кошмарна новина за Наполи, Де Бройне е аут за дълго време

  • 27 окт 2025 | 14:09
  • 6812
  • 2
Алегри: С Пиза сами си направихме нещата трудни, очаквам много от Нкунку

Алегри: С Пиза сами си направихме нещата трудни, очаквам много от Нкунку

  • 27 окт 2025 | 13:47
  • 679
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 14511
  • 3
Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

  • 27 окт 2025 | 14:06
  • 7076
  • 2
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 2681
  • 0
"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20
  • 4638
  • 8
ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

  • 27 окт 2025 | 11:56
  • 12177
  • 15
Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

  • 27 окт 2025 | 10:16
  • 34677
  • 38