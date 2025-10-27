Стриймърът, от когото тръгна скандала с Ямал: За последно правя такова нещо

Непремерените според мнозина думи на Ламин Ямал в навечерието на Ел Класико вдигнаха градусите на напрежението на “Бернабеу”, с което ще се запомни Реал Мадрид - Барселона. Тогава 18-годишният нападател на каталунците заяви за столичани, че “крадат и се оплакват”.
Това Ямал стори в разговор с популярния испански стриймър Ибай Янос по време на турнира Kings League. Сега Янос съжалява за всичко това и се зарече повече да не участва - макар и индиректно - в разпалването на такива скандали.
“Аз поемам отговорността - заяви стриймърът. - Боят на „Бернабеу“ беше предизвикан от мен. Аз бях този, който премести мача от Kings League и проведе подкаста с Ламин Ямал, в който той каза, че Мадрид крадат и се оплакват. Намеси се дори и полицията. Не е нужно човек да е много умен, за да разбере, че изрази като „Много приказваш“ произлизат от случилото се в Kings League. Намерението ми беше просто да се забавлявам. Не мислех, че думите на Ламин ще бъдат извадени от контекста или погрешно тълкувани. Това е последният път, когато правя нещо такова.”