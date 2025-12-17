Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Талавера де ла Рейна
  Играч на Талавера: Реал Мадрид ни изпратиха списък, за да си изберем чии екипи ще искаме

17 дек 2025 | 19:27

  • 17 дек 2025 | 19:27
  • 544
  • 0
Играч на Талавера: Реал Мадрид ни изпратиха списък, за да си изберем чии екипи ще искаме

Нападателят на Талавера Гонсало Ди Ренцо говори за жеста, който Реал Мадрид направи преди мача от четвъртия кръг за Купата на краля. От „белия балет“ са изпратили на клуба от трета дивизия списък, за да могат играчите да си разменят екипите.

„Реал Мадрид ни изпратиха списък, за да видим чии екипи искаме. Това е страхотен жест. Кои са най-популярните играчи? Мбапе, Белингам и Куртоа“, каза Ди Ренцо пред DSports.

Мачът Талавера срещу Реал Мадрид ще се проведе на 17 декември. Началният час е 22:00 часа.

