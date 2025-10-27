Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Асистентът на Флик: Нямахме достатъчно шансове да отбележим втори гол

Асистентът на Флик: Нямахме достатъчно шансове да отбележим втори гол

  • 27 окт 2025 | 04:52
  • 145
  • 0

Маркус Зорг, който води Барселона при загубата с 1:2 в “Ел Класико” коментира причините за поражението на каталунците.

“Мисля, че допуснахме повече грешки, отколкото сме свикнали. Вярно е, че защитавахме много дълбоко. В последната третина на терена не успяхме да се доближим по-често до вратата, за да създадем повече положения. Опитахме всичко. Играхме с двама защитници в края, но знаехме, че мадридчани са много добри в контраатаките. И нямахме достатъчно шансове да отбележим втори гол”, каза Зорг.

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Специалистът, който е помощник-треньор на първия отбор замести старши треньора Ханзи Флик, който търпеше наказание, наложено след победата над Жирона. Той бе запитан и за представянето на звездата на отбора Ламин Ямал.

“Не му беше лесно, но на полувремето говорихме как ще се опитаме да намерим повече възможности за него да играе един на един с противниците. Понякога защитниците са добри и трябва да признаем това”, каза още Зорг.

Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима
Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима

Асистентът коментира и безредиците на терена в края на дербито.

“Честно казано, дори не забелязах. Не знам кой започна. Имаше много хора близо до пейките, които викаха... Трябва да се съсредоточим върху играта”, добави Зорг.

