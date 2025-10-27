Асистентът на Флик: Нямахме достатъчно шансове да отбележим втори гол

Маркус Зорг, който води Барселона при загубата с 1:2 в “Ел Класико” коментира причините за поражението на каталунците.

❗️Marcus Sorg: "I think the hostile environment at the Bernabeu affected Lamine Yamal." pic.twitter.com/Wp2KrTOsTr — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 26, 2025

“Мисля, че допуснахме повече грешки, отколкото сме свикнали. Вярно е, че защитавахме много дълбоко. В последната третина на терена не успяхме да се доближим по-често до вратата, за да създадем повече положения. Опитахме всичко. Играхме с двама защитници в края, но знаехме, че мадридчани са много добри в контраатаките. И нямахме достатъчно шансове да отбележим втори гол”, каза Зорг.

Специалистът, който е помощник-треньор на първия отбор замести старши треньора Ханзи Флик, който търпеше наказание, наложено след победата над Жирона. Той бе запитан и за представянето на звездата на отбора Ламин Ямал.

‼️Marcus Sorg: "Lamine Yamal is still learning how to deal with the crowds. With the chants, the whistles, the hostile environment against him. It's part of the process, its normal. Usually he plays well, but today it wasn't easy for him." pic.twitter.com/WsUDFec5mH — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 26, 2025

“Не му беше лесно, но на полувремето говорихме как ще се опитаме да намерим повече възможности за него да играе един на един с противниците. Понякога защитниците са добри и трябва да признаем това”, каза още Зорг.

Асистентът коментира и безредиците на терена в края на дербито.

Heavy fight between Real Madrid and Barcelona players after the FT whistle! 🤯pic.twitter.com/WUYW36eyEl — Viralitity (@Viralitity) October 26, 2025

“Честно казано, дори не забелязах. Не знам кой започна. Имаше много хора близо до пейките, които викаха... Трябва да се съсредоточим върху играта”, добави Зорг.