Араухо вече има дата за завръщането си

За Роналд Араухо вече има планирана дата за завръщането му в игра, пише "Марка". Както е известно, защитникът за последно игра при загубата от Челси с 0:3 на 25 ноември в мач от Шампионската лига, когато бе изгонен, а след това изпадна в психически срив.

Според "Марка" се планира Араухо да поднови тренировки с тима след коледните празници - на 29 декември, и евентуално да бъде на разположение за наставника на Барселона Ханзи Флик за градското дерби с Еспаньол на 3 януари, който ще е първият двубой за новата година.

Самият Араухо пътува и се завърна миналата седмица от пътуването си до Израел, където се опита да се възстанови от психическия срив, който претърпя след мача срещу Челси. Пътуването до Светите земи му се е отразило много добре. Араухо е силно вярващ човек и е потърсил духовно убежище в Йерусалим и други емблематични за християнството места. Възстановяването му върви по отличен път.

Футболистът планира да прекара коледните празници в Уругвай, което също може да бъде много важно за възстановяването му. Да бъде със своите близки в такива специални дни също ще допринесе за подобряване на психическото му състояние.

След изпадането му в депресия, Араухо е следвал индивидуален специфичен тренировъчен план, за да поддържа физически тонус и да се присъедини към групата във възможно най-добро състояние. Централният бранител е важна част от плановете на Ханзи Флик.

