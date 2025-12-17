Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Араухо вече има дата за завръщането си

Араухо вече има дата за завръщането си

  • 17 дек 2025 | 17:47
  • 500
  • 0

За Роналд Араухо вече има планирана дата за завръщането му в игра, пише "Марка". Както е известно, защитникът за последно игра при загубата от Челси с 0:3 на 25 ноември в мач от Шампионската лига, когато бе изгонен, а след това изпадна в психически срив.

Роналд Араухо е заминал за... Израел
Роналд Араухо е заминал за... Израел

Според "Марка" се планира Араухо да поднови тренировки с тима след коледните празници - на 29 декември, и евентуално да бъде на разположение за наставника на Барселона Ханзи Флик за градското дерби с Еспаньол на 3 януари, който ще е първият двубой за новата година.

Самият Араухо пътува и се завърна миналата седмица от пътуването си до Израел, където се опита да се възстанови от психическия срив, който претърпя след мача срещу Челси. Пътуването до Светите земи му се е отразило много добре. Араухо е силно вярващ човек и е потърсил духовно убежище в Йерусалим и други емблематични за християнството места. Възстановяването му върви по отличен път.

Футболистът планира да прекара коледните празници в Уругвай, което също може да бъде много важно за възстановяването му. Да бъде със своите близки в такива специални дни също ще допринесе за подобряване на психическото му състояние.

След изпадането му в депресия, Араухо е следвал индивидуален специфичен тренировъчен план, за да поддържа физически тонус и да се присъедини към групата във възможно най-добро състояние. Централният бранител е важна част от плановете на Ханзи Флик.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Двойник на Серхио Рамос събра погледите срещу Барселона снощи

Двойник на Серхио Рамос събра погледите срещу Барселона снощи

  • 17 дек 2025 | 13:35
  • 5219
  • 4
Ще срещнем ядосан Наполи, предупреди Алегри

Ще срещнем ядосан Наполи, предупреди Алегри

  • 17 дек 2025 | 13:20
  • 995
  • 1
Салах изненадващо пропусна единствената контрола на Египет преди началото на Купата на африканските нации

Салах изненадващо пропусна единствената контрола на Египет преди началото на Купата на африканските нации

  • 17 дек 2025 | 12:40
  • 3351
  • 2
ФИФА наказа Малайзия със служебни загуби заради фалшифицирани документи на играчи

ФИФА наказа Малайзия със служебни загуби заради фалшифицирани документи на играчи

  • 17 дек 2025 | 12:32
  • 765
  • 0
Ето за кого са гласували капитани като Меси, Модрич, Кейн и Ван Дайк за наградата на ФИФА

Ето за кого са гласували капитани като Меси, Модрич, Кейн и Ван Дайк за наградата на ФИФА

  • 17 дек 2025 | 12:10
  • 10020
  • 6
Нигерия с жалба до ФИФА с искане за промени в състава на участващите отбори за Световното първенство

Нигерия с жалба до ФИФА с искане за промени в състава на участващите отбори за Световното първенство

  • 17 дек 2025 | 12:03
  • 1441
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 12779
  • 1
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 38413
  • 46
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 38095
  • 68
ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

  • 17 дек 2025 | 18:04
  • 1166
  • 1
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 10411
  • 5
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 3910
  • 1