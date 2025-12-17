Съставите на Талавера и Реал Мадрид

Тази вечер Реал Мадрид стартира участието си в Купата на краля с гостуване на непретенциозния тим на Талавера. "Белият балет" е абсолютен фаворит в този мач и всичко различно от убедителна победа ще бъде прието тежко от феновете. През годините обаче мадридчани неведнъж са подценявали подобни съперници и са страдали, така че ще проследим с интерес какво ще се случи.

Домакините излизат с Маркос Морено и Гонсало Ди Ренсо в атака. Луис Санчес и Едуардо Родригес ще започнат на двете крила, а двойката опорни халфове са Исая Наваро и Питу.

Чаби Алонсо пък е избрал да започне мача с Ендрик, Килиан Мбапе и Гонсало Гарсия в предни позиции. Арда Гюлер, Дани Себайос и Франко Мастантуоно пък ще са триото в средата на терена.

ТАЛАВЕРА: Гонсалес, Куенка, Лопес, Фернандо, Ро, Наваро, Питу, Гаярдо, Санчес, Ди Ренсо, Морено

РЕАЛ: Лунин, Хименес, Хаусен, Карерас, Гарсия, Себайос, Гюлер, Мастантуоно, Гарсия, Ендрик, Мбапе