Собослай може да бъде готов за мача с Тотнъм, новините за Джо Гомес също са добри

Най-постоянният играч на Ливърпул от началото на сезона - Доминик Собослай, може да бъде готов за гостуването на Тотнъм в съботата, твърди "Ди Атлетик". Унгарецът получи контузия в глезена в края на мача с Брайтън и бе заменен от Федерико Киеза. На "Анфийлд" имаше опасения, че може да пропусне повече време, но прегледът на ядрено-магнитен резонанс е разсеял тези страхове.

В клуба ще следят състоянието му в следващите дни и окончателното решение ще бъде взето в петък, но има шансове той да бъде включен в групата. Ако не е напълно готов, няма да бъдат поемани никакви рискове и той ще пропусне срещата.

До изваждането си срещу Брайтън Собослай започваше както титуляр и оставаше на терена до самия край на всички мачове на Ливърпул в Премиър лийг и Шампионската лига от началото на сезона.

Бранителят Джо Гомес също получи контузия и бе заменен още през първото полувреме на същия двубой с Брайтън. Той ще пропусне мача с Тотнъм, но травмата му не е сериозна и ще бъде на разположение за двубоя с Уулвърхамптън на 27 декември.