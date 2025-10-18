Байерн (Мюнхен) 0:0 Борусия (Дортмунд), три ранни спасявания на Кобел

Отборите на Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд) играят при резултат 0:0 на “Алианц Арена” в Дер Класикер от седмия кръг на Бундеслигата.

Венсан Компани е направил само две промени сред титулярите си след убедителния успех с 3:0 над Айнтрахт (Франкфурт) с 3:0 преди паузата в първенството. Като опорен халф този път ще действа Александър Павлович вместо Леон Горетцка. Зад централния нападател Хари Кейн пък ще играе Николас Джаксън заради контузия на Серж Гнабри.

ℹ️ Serge Gnabry misses out due to an adductor injury. — FC Bayern (@FCBayernEN) October 18, 2025

Междувременно, Нико Ковач е променил схемата си на 3-5-2 и така е извършил три промени в стартовия си състав след ремито 1:1 с РБ Лайпциг в миналия кръг. В защита Рами Бенсебаини е заменен от Никлас Зюле, а в халфовата линия място намират Юлиан Риерсон и Паскал Грос за сметка на Ян Коуто и Максимилиан Байер. Тандемът в атака пък е оформен от Серу Гираси и Карим Адейеми.

Домакините наложиха натиск от самото начало, като в четвъртата минута на Грегор Кобел му се наложи да спаси далечен шут на Йошуа Кимих. В 11-ата минута вратарят успя да се справи с нови два удара в рамките на няколко секунди след изпълнения на Майкъл Олисе и Луис Диас.

БАЙЕРН (МЮНХЕН) - БОРУСИЯ (ДОРТМУНД) 0:0



Байерн: Нойер, Боей, Упамекано, Та, Лаймер, Кимих, Павлович, Олисе, Джаксън, Диас, Кейн



Борусия: Кобел, Антон, Зюле, Шлотербек, Риерсон, Забитцер, Нмеча, Грос, Свенсон, Гираси, Адейеми

Снимки: Gettyimages