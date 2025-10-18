Популярни
Байерн (Мюнхен) 0:0 Борусия (Дортмунд), три ранни спасявания на Кобел

  18 окт 2025 | 19:30
  • 1834
  • 3
Байерн (Мюнхен) 0:0 Борусия (Дортмунд), три ранни спасявания на Кобел

Отборите на Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд) играят при резултат 0:0 на “Алианц Арена” в Дер Класикер от седмия кръг на Бундеслигата.

Венсан Компани е направил само две промени сред титулярите си след убедителния успех с 3:0 над Айнтрахт (Франкфурт) с 3:0 преди паузата в първенството. Като опорен халф този път ще действа Александър Павлович вместо Леон Горетцка. Зад централния нападател Хари Кейн пък ще играе Николас Джаксън заради контузия на Серж Гнабри.

Междувременно, Нико Ковач е променил схемата си на 3-5-2 и така е извършил три промени в стартовия си състав след ремито 1:1 с РБ Лайпциг в миналия кръг. В защита Рами Бенсебаини е заменен от Никлас Зюле, а в халфовата линия място намират Юлиан Риерсон и Паскал Грос за сметка на Ян Коуто и Максимилиан Байер. Тандемът в атака пък е оформен от Серу Гираси и Карим Адейеми.

Домакините наложиха натиск от самото начало, като в четвъртата минута на Грегор Кобел му се наложи да спаси далечен шут на Йошуа Кимих. В 11-ата минута вратарят успя да се справи с нови два удара в рамките на няколко секунди след изпълнения на Майкъл Олисе и Луис Диас.

БАЙЕРН (МЮНХЕН) - БОРУСИЯ (ДОРТМУНД) 0:0

Байерн: Нойер, Боей, Упамекано, Та, Лаймер, Кимих, Павлович, Олисе, Джаксън, Диас, Кейн

Борусия: Кобел, Антон, Зюле, Шлотербек, Риерсон, Забитцер, Нмеча, Грос, Свенсон, Гираси, Адейеми

