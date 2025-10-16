Ковач: Знаем в каква форма е Байерн, но няма само да се защитаваме

Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач говори пред медиите преди дербито в събота срещу Байерн (Мюнхен) на “Алианц Арена”.

“Шлотербек има лека настинка, но предполагаме, че до уикенда ще е добре. Освен известните случаи с Джан, Анселмино и Дюранвил, които се възстановяват, всичко изглежда добре с другите.

Гираси беше много ядосан, че получи контузия в бедрото и не можа да помогне на момчетата, както сме свикнали от него. Върна се по-рано и сега се подготви много добре за събота”, започна Ковач.

“Виждаме в каква форма е Байерн в момента, те спечелиха всичките си 10 мача. Но искаме да останем верни на себе си и да играем успешен футбол. Ще трябва да инвестираме много и искаме да продължим в Мюнхен оттам, където спряхме преди паузата за международните мачове. Ако подходим с твърде много страх, ще е трудно.

Напоследък често се защитаваме добре, но в Мюнхен трябва да търсим и нападателен футбол. Последно спечелихме точка там в един страхотен мач. Ако успеем да повторим това, отново ще спечелим нещо”, продължи треньорът на Борусия (Дортмунд).

“Байерн няма да ни подценява, те знаят за нашите качества. У дома те често започват като пожарникари, особено там е важно да им се противопоставим. Тогава нещо е възможно. И в Мюнхен знаят, че можем да играем футбол.“