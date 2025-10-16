Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Ковач: Знаем в каква форма е Байерн, но няма само да се защитаваме

Ковач: Знаем в каква форма е Байерн, но няма само да се защитаваме

  • 16 окт 2025 | 15:30
  • 365
  • 0
Ковач: Знаем в каква форма е Байерн, но няма само да се защитаваме

Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач говори пред медиите преди дербито в събота срещу Байерн (Мюнхен) на “Алианц Арена”.

Борусия (Д): Адейеми не се продава - дори за 60 млн. евро
Борусия (Д): Адейеми не се продава - дори за 60 млн. евро

Шлотербек има лека настинка, но предполагаме, че до уикенда ще е добре. Освен известните случаи с Джан, Анселмино и Дюранвил, които се възстановяват, всичко изглежда добре с другите.

Гираси беше много ядосан, че получи контузия в бедрото и не можа да помогне на момчетата, както сме свикнали от него. Върна се по-рано и сега се подготви много добре за събота”, започна Ковач.

“Виждаме в каква форма е Байерн в момента, те спечелиха всичките си 10 мача. Но искаме да останем верни на себе си и да играем успешен футбол. Ще трябва да инвестираме много и искаме да продължим в Мюнхен оттам, където спряхме преди паузата за международните мачове. Ако подходим с твърде много страх, ще е трудно.

Напоследък често се защитаваме добре, но в Мюнхен трябва да търсим и нападателен футбол. Последно спечелихме точка там в един страхотен мач. Ако успеем да повторим това, отново ще спечелим нещо”, продължи треньорът на Борусия (Дортмунд).

Байерн няма да ни подценява, те знаят за нашите качества. У дома те често започват като пожарникари, особено там е важно да им се противопоставим. Тогава нещо е възможно. И в Мюнхен знаят, че можем да играем футбол.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луис Енрике: Винаги е трудно след пауза за националните отбори

Луис Енрике: Винаги е трудно след пауза за националните отбори

  • 16 окт 2025 | 14:55
  • 256
  • 0
Изумителни премии за играчите на Саудитска Арабия

Изумителни премии за играчите на Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 14:50
  • 762
  • 0
Приключението на Патрик Клуйверт с Индонезия продължи по-малко от година

Приключението на Патрик Клуйверт с Индонезия продължи по-малко от година

  • 16 окт 2025 | 14:45
  • 607
  • 0
Матета: В съблекалнята на Кристъл Палас ми се подиграваха

Матета: В съблекалнята на Кристъл Палас ми се подиграваха

  • 16 окт 2025 | 14:30
  • 1237
  • 0
Кейн за амбициите с Англия, разочарованието от миналия Мондиал, първата титла с Байерн, живота в Германия и още

Кейн за амбициите с Англия, разочарованието от миналия Мондиал, първата титла с Байерн, живота в Германия и още

  • 16 окт 2025 | 14:19
  • 639
  • 0
Златан Ибрахимович за момента, когато 50 000 го обиждаха

Златан Ибрахимович за момента, когато 50 000 го обиждаха

  • 16 окт 2025 | 14:01
  • 822
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 15038
  • 23
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 8331
  • 33
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 4886
  • 13
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 4322
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 4118
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 8094
  • 2