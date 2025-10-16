Нико Ковач: Байерн е по-добър от нас

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач няма проблем отборът му да бъде определян като аутсайдер в дербито с Байерн, което ще се състои в събота. “Жълто-черните” са втори в класирането, като изостават на четири точки от баварците.

“Ние сме голям клуб, но Байерн е рекордьор по титли. Те имат топ играчи. Ние също имаме добри футболисти, но Байерн е на друго ниво. Резултатите също го показват. Ние сме добри, но Байерн в момента е по-добър. Затова е фаворит”, сподели Ковач.

“Всеки мач има собствена история, а това е много важен двубой. Надявам се всички и в двата отбора да са здрави, за да се получи хубав мач. Байерн е първи в Шампионската лига, първи в Бундеслигата. Компани се опитва да намали ролята им на фаворит, но аз няма да се хвана на това”, допълни той.

Снимки: Imago