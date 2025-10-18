Незабравимо баварско приключение за варненски фенове на Байерн

Баварската машина Байерн (Мюнхен) има своите поклонници по целия свят - и Варна не прави изключение. Група верни и страстни фенове от морската столица се потопиха в магията на Мюнхен, където все още се усеща духът на току-що отминалия Октоберфест. Началото на баварската авантюра беше поставено в любимия ресторант на местните - "Аугустинер Брау", където с чаша пенлива бира "Аугустинер" феновете усетиха автентичната атмосфера на града. Оттам се отправиха към емблематичния "Алианц Арена", за да станат част от дербито на Бундеслигата между Байерн и Борусия и да подкрепят любимия си отбор на живо.

Преди мача феновете имаха честта да се срещнат с Петър Гайдаров - българският треньор на Байерн (Мюнхен) U19. Именно под негово ръководство път към мъжкия отбор поемат млади таланти като Александър Павлович, Ленарт Карл и Касиано Киала. След това последва обиколка на Музея на славата, където варненци имаха възможността да видят последните трофеи на клуба - Сребърната салатиера и Суперкупата на Германия. Те разгледаха и конферентната зала, съблекалните, както и зелената тревна настилка на ултрамодерния стадион. Снимките със звездите на Байерн и вълнуващите моменти от това пътуване със сигурност ще останат незабравим спомен за варненските фенове на баварския колос.



Пламен Трендафилов