В Дортмунд не са притеснени от интереса на други клубове към техен ключов защитник

  17 окт 2025 | 14:55
Управляващият директор на Борусия (Дортмунд) Ларс Рикен не бърза за подновяването на договора на германския защитник Нико Шлотербек на фона на съобщенията за интерес от други клубове към футболиста.

25-годишният Шлотербек е част от Борусия от 2022-ра и има действащ контракт до 2027-а. Бранителят наскоро се завърна от дълго прекъсване поради контузия и е ключов футболист за клуба си и националния тим на родината си. Рикен заяви пред телевизионните мрежи RTL/ntv и sport.de преди мача срещу водача в класирането на Бундеслигата Байерн (Мюнхен) в събота, че "не мисля, че сме станали хаотични" и че ситуацията е "напълно наред" в момента.

Ако бранителят не иска да поднови договора си, Борусия ще получи трансферна сума единствено през следващото лято. Твърди се, че баварците са заинтересовани, както и други клубове като шампиона от Премиър лийг Ливърпул. Докато беше в лагера на германския национален отбор през миналата седмица, Шлотербек коментира, че няма какво да каже по въпроса. Рикен заяви, че иска да задържи играча в отбора и подчерта ангажираността му при завръщането му след контузия.

"Той пое известен риск за здравето си заради съотборниците си, заради клуба, заради феновете. Така че между нас има голямо доверие и близост. Става въпрос за изготвяне на съвместен план и всички ще отделим време, за да проведем тези дискусии”, заяви Рикен. Старши треньорът Нико Ковач пък коментира пред Sky TV, че не вярва, че Шлотербек е прекалено загрижен за бъдещето си. "Това, което виждам, е изцяло положително. Шлоти е напълно отдаден на този клуб. Той се наслаждава на всяка минута, която прекарва с черно-жълтата фланелка, така че не се тревожа за бъдещето. Фокусът е върху настоящето и той е много важен за нас в момента", уточни Ковач.

Снимки: Gettyimages

