В Дортмунд не са притеснени от интереса на други клубове към техен ключов защитник

Управляващият директор на Борусия (Дортмунд) Ларс Рикен не бърза за подновяването на договора на германския защитник Нико Шлотербек на фона на съобщенията за интерес от други клубове към футболиста.

25-годишният Шлотербек е част от Борусия от 2022-ра и има действащ контракт до 2027-а. Бранителят наскоро се завърна от дълго прекъсване поради контузия и е ключов футболист за клуба си и националния тим на родината си. Рикен заяви пред телевизионните мрежи RTL/ntv и sport.de преди мача срещу водача в класирането на Бундеслигата Байерн (Мюнхен) в събота, че "не мисля, че сме станали хаотични" и че ситуацията е "напълно наред" в момента.

Ако бранителят не иска да поднови договора си, Борусия ще получи трансферна сума единствено през следващото лято. Твърди се, че баварците са заинтересовани, както и други клубове като шампиона от Премиър лийг Ливърпул. Докато беше в лагера на германския национален отбор през миналата седмица, Шлотербек коментира, че няма какво да каже по въпроса. Рикен заяви, че иска да задържи играча в отбора и подчерта ангажираността му при завръщането му след контузия.

"Той пое известен риск за здравето си заради съотборниците си, заради клуба, заради феновете. Така че между нас има голямо доверие и близост. Става въпрос за изготвяне на съвместен план и всички ще отделим време, за да проведем тези дискусии”, заяви Рикен. Старши треньорът Нико Ковач пък коментира пред Sky TV, че не вярва, че Шлотербек е прекалено загрижен за бъдещето си. "Това, което виждам, е изцяло положително. Шлоти е напълно отдаден на този клуб. Той се наслаждава на всяка минута, която прекарва с черно-жълтата фланелка, така че не се тревожа за бъдещето. Фокусът е върху настоящето и той е много важен за нас в момента", уточни Ковач.

